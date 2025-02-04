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Батькам, які залишили на вулиці сумку з немовлям, повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Батькам, які залишили на вулиці сумку з немовлям, повідомлено про підозру
Поліція встановила особи батьків та повідомила їм про підозру
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У Богуславі 36-річна жінка та 67-річний чоловік народили дитину вдома, потім залишили немовля в сумці біля приватного будинку

Правоохоронці повідомили про підозру за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини батькам, які покинули немовля на вулиці. Зараз з малюком усе гаразд. Про це повідомили у поліції Київщини.

Нагадаємо, що 2 січня на одній із вулиць міста Богуслав, що в Обухівському районі, поруч з приватним будинком господар знайшов немовля. Новонароджена дитина лежала у клітчастій господарській сумці під парканом.

Правоохоронці розшукали матір та батька немовляти завдяки допомозі небайдужих громадян. Батьки, маючи можливість звернутися за кваліфікованою допомогою лікарів, знехтували цією можливістю та залишили немовля у безпорадному стані.

Як розповів очільник поліції Київщини Анатолій Щадило, на Обухівщині 36-річна вагітна жінка без належних санітарних умов в будинку народила хлопчика, а 67-річний біологічний батько, який був присутній при пологах, самостійно перерізав пуповину.

«Батьки загорнули новонародженого у постільну білизну та поклали в клітчасту сумку. На автомобілі вони вивезли немовля у місто Богуслав та залишили у безпорадному, небезпечному для життя стані на вулиці біля одного з приватних будинків», – розповів Щадило.

Очільник поліції Київщини додав, що наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Слідчі повідомили батькам про підозру за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу – залишення в небезпеці новонародженої дитини. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження або позбавленням волі.

У Київській обласній прокуратурі повідомили, що підозрюваним уже обрали запобіжний захід – домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що фахівці Київської служби порятунку врятували життя немовляти, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі. Інцидент стався в Дніпровському районі столиці.

Небайдужі громадяни повідомили, із зачиненого помешкання на вулиці Азербайджанській уже кілька днів чути плач дитини.

Рятувальники деблокували двері та виявили в ліжечку немовля. Дитину там покинула 16-річна матір. Маля передали медикам «швидкої».

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