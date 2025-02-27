Будівлю на території Києво-Печерської лаври остаточно повернуто державі

В подальшому у звільнених приміщеннях 19-го корпусу можуть бути розміщені реставраційні майстерні

У четвер, 27 лютого, корпус №19 Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» остаточно повернули у державну власність. Виконання рішення Верховного суду про звільнення приміщення громадською організацією «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» (УТОПІК) здійснили державні виконавці за участю правоохоронних органів для забезпечення громадського порядку. Про це інформує «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК).

Як зазначається, всі дії Міністерства культури та стратегічних комунікацій спрямовані на впорядкування використання державного майна та запобігання незаконному його застосуванню.

«У цьому приміщенні будуть працювати реставратори та фахівці із захисту та збереження культурної спадщини, яким зараз не вистачає місця для роботи. Виконання рішення суду спрямоване на реалізацію стратегічних завдань зі збереження та ефективного використання об’єктів культурної спадщини», – зазначив заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій Сергій Бєляєв.

Корпус № 19, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, перебуває у державній власності та знаходиться на балансі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Як повідомили у Мінкульті, з 1996 року приміщення було передане Українському товариству охорони пам’яток історії та культури у безоплатне користування для розміщення фондів Національного музею народної архітектури та побуту України. Частину корпусу № 19 Українське товариство охорони пам’яток історії та культури використовувало для своєї діяльності, яка не пов’язана з розміщенням фондів.

21 квітня 2023 року, на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 359, було скасовано рішення про передачу корпусу в користування УТОПІКу. Згодом громадська організація звернулася до Господарського суду, який ухвалив рішення на її користь. Проте 9 жовтня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу за позовом Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» до УТОПІКу, скасувавши передачу приміщення.

21 січня Верховний суд України підтвердив рішення Північного апеляційного господарського суду від 9 жовтня 2024 року, відповідно до якого УТОПІК зобов’язаний звільнити приміщення корпусу № 19 Києво-Печерської лаври. Громадська організація не має жодних правових підстав для користування будівлею.

Нагадаємо, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпочинає підготовчі роботи для реставрації великого іконостаса Успенського собору за фінансової підтримки Благодійного Фонду «Українська Лавра». Зазначається, що за 25 років сакральна реліквія зазнала значних пошкоджень. Серед них – відшарування шпаклівок разом із сусальним золотом, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи. Для визначення точного обсягу робіт фахівці заповідника планують використати будівельне риштування, що дозволить оглянути стан верхніх частин іконостаса.