Чинні прайс-кепи заважають енергоринку розвиватися та блокують імпорт – Тинний

Бізнес закликає зняти обмеження на енергоринку

Чинні прайс-кепи (граничні ціни на електроенергію) обмежують можливості для розвитку енергоринку України та перешкоджають імпорту. Про це заявив Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, бізнесмен та інвестор у ВДЕ.

«А навіщо взагалі існують прайс-кепи? Їх вводять, щоб не було спотворення чи маніпуляції на ринку, математичних похибок при торгівлі, та щоб споживачі були захищені від змов на ринку», – пояснив він.

Водночас Тинний нагадав, що частка державних компаній на енергоринку складає 60%. Держава також повністю контролює експорт та імпорт електроенергії, міждержавні перетини, мережі високої напруги, половину обленерго та має власного трейдера.

За словами Тинного, нинішні цінові обмеження гальмують можливості для імпорту електроенергії в умовах, коли ринкова ціна у сусідніх країнах вища за встановлені прайс-кепи в Україні.

«Ми стали енергодефіцитною країною і нам треба імпортувати електроенергію. Час від часу ринкова ціна у сусідів вища за наші обмеження. І бізнес був би радий, щоб його не відключали від електроенергії придбати цю електроенергію дорожче, але не може», – підсумував він.

Нагадаємо, віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати також заявив, що діючі регуляторні обмеження на ринку електроенергії України перешкоджають ефективному імпорту електроенергії.