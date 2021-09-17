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    У мережі показали, як жінка з дитиною ледь не потрапила під авто, перебігаючи дорогу (відео)

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    На зауваження про порушення жінка ще й обурювалася - У мережі показали, як жінка з дитиною ледь не потрапила під авто, перебігаючи дорогу (відео)
    На зауваження про порушення жінка ще й обурювалася
    Фото: Скріншот відео Київ оперативний

    Водієві авто довелося екстрено гальмувати, аби не збити пішоходів

    У Києві зафіксували новий випадок грубого порушення правил пішоходами. Цього разу в мережі показали жінку, яка вибігла на пішохідний перехід, попри те, що для неї там горів заборонений сигнал світлофора.

    Відповідне відео опубліковане на сторінці «Київ Оперативний» в Facebook.

    На записі видно, що червоне світло горіло не тільки для пішоходів, а й для автомобілів, крім тих, що рухалися в крайньому правому ряду. Саме під колеса одного з таких ледь не потрапила порушниця і її дитина – водій їхав на «зелену стрілку» і планував повертати направо. У підсумку йому довелося різко загальмувати

    .


    «У вас же червоний горить, куди ви біжите?», – крикнув водій жінці, коли вона закінчила перебігати дорогу.

    «А куди ти поспішаєш?», – спокійно відповіла та йому.

    Нагадаємо, у центрі Києва сімейство з двома маленькими дітьми переходили жваву дорогу в забороненому для цього місці.

    як раніше повідомлялося, у Києві чоловік пішов на прогулянку з двомісячною дитиною, а повернуся додому напідпитку і без немовляти. Про зникнення дитини до поліції повідомила бабуся.

    Теги: Київ дороги водій жінка
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    У мережі показали, як жінка з дитиною ледь не потрапила під авто, перебігаючи дорогу (відео)