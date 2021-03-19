Covid-19 у столиці та результати тестувань: Кличко звітує про поточну ситуацію (трансляція)

Віталій Кличко поінформує на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві

В якому режимі працюватимуть школи та садки під час локдауну

Сьогодні, 19 березня, о 12:00 відбудеться онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці. Про це повідомляє пресслужба мера.

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;

- яка заповненість лікарень;

- у скільки разів збільшилася захворюваність та летальність від коронавірусу порівняно з початком року;

- який показник тестування на Covid-19 у Києві;

- в якому режимі працюватимуть школи та садки під час локдауну;

- як тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мосту.