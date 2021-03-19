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    Covid-19 у столиці та результати тестувань: Кличко звітує про поточну ситуацію (трансляція)

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    Віталій Кличко поінформує на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві - Covid-19 у столиці та результати тестувань: Кличко звітує про поточну ситуацію (трансляція)

    Віталій Кличко поінформує на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві

    фото: kiev.klichko.org

    В якому режимі працюватимуть школи та садки під час локдауну

    Сьогодні, 19 березня, о 12:00 відбудеться онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці. Про це повідомляє пресслужба мера.

    Так, Віталій Кличко поінформує:

    - на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;

    - яка заповненість лікарень;

    - у скільки разів збільшилася захворюваність та летальність від коронавірусу порівняно з початком року;

    - який показник тестування на Covid-19 у Києві;

    - в якому режимі працюватимуть школи та садки під час локдауну;

    - як тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мосту.

    Онлайн-трансляція брифінгу відбудеться на офіційному порталі Києва, на сайті міського голови, на YouTube каналі КМДА, на Facebook-cторінці КМДА та на Facebook-сторінці Віталія Кличка.

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    Теги: Віталій Кличко Київ коронавірус
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