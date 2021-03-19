Covid-19 у столиці та результати тестувань: Кличко звітує про поточну ситуацію (трансляція)
Віталій Кличко поінформує на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві
В якому режимі працюватимуть школи та садки під час локдауну
Сьогодні, 19 березня, о 12:00 відбудеться онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці. Про це повідомляє пресслужба мера.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
- яка заповненість лікарень;
- у скільки разів збільшилася захворюваність та летальність від коронавірусу порівняно з початком року;
- який показник тестування на Covid-19 у Києві;
- в якому режимі працюватимуть школи та садки під час локдауну;
- як тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мосту.
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