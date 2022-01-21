У Михайлівському Соборі відбулася панахида за «кіборгами» Донецького аеропорту (фото)

Під час оборони аеропорту загинуло близько ста українських військових

У Михайлівському Золотоверхому Соборі 21 січня відбулася панахида за загиблими «кіборгами» Донецького аеропорту, повідомляє «Апостроф».

Вже шостий рік поспіль громадьска організація «Серця Кіборгів» організовує захід, присвячений трагічній річниці загибелі українських воїнів, які жертовно захищали аеропорт від російських окупантів з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

Панахида почалася об 11:00 в Михайлівському Золотоверхому Соборі.

Нагадаємо, до числа «кіборгів» входили військові, медики, добровольці та волонтери. Протягом восьми місяців вони не здавали позицій, щоб «відбити» стратегічний об'єкт. 20 січня терористи «ДНР» підірвали термінал, внаслідок чого загинули 58 воїнів. Загалом під час оборони аеропорту загинуло близько ста українських військових.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль взяли участь у вшануванні пам’яті українських військових, які загинули в цей день за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Як повідомлялося, Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.