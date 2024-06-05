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Заступник Кличка отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Заступник Кличка отримав підозру
ДБР не повідомляє прізвища посадовця, але за даними ЗМІ, йдеться про заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова
фото: kyivcity.gov.ua

Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років

Співробітники Держаного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у столичних автоперевізників. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Крім того, підозру повідомили приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів.

У бюро повідомили, що у квітні цього року до них звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою з перевезень, поки її чоловік служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів.

Жінка повідомила про системний тиск з боку столичного чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на «співпрацю». Зокрема, компанія мала щотижнево передавати 40 тис. грн за право роботи на маршруті.

Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового «траншу» для чиновника.

Вже проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років.

ДБР не повідомляє прізвища посадовця, але за даними ЗМІ, йдеться про заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у заступника голови Київської міської державної адміністрації Костянтина Усова. Його підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі.

Сам заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов підтвердив, що вчора, 4 червня, Державне бюро розслідувань проводило слідчі дії у службових приміщеннях КМДА. У самого Усова були вилучені для ознайомлення телефони, компʼютер, особисті кошти

Раніше «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій повідомляв, що заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов задекларував 1,92 млн грн стипендії за 2022 рік, отриманої у Гарвардському університеті.

Нагадаємо, 5 липня 2022 року Костянтин Усов повідомив про виїзд до США, де він мав навчатись на факультеті державного управління Гарвардського університету один рік. 

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Теги: КМДА ДБР підозра

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