ДБР прийшло з обшуками до заступника голови КМДА Усова – джерела

Усова підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі

У будівлі КМДА проводиться обшук

Сьогодні, 4 червня, працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у заступника голови Київської міської державної адміністрації Костянтина Усова. Його підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі. Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як зазначається, у будівлі КМДА проводиться обшук. Працівники ДБР прийшли до заступника голови КМДА Костянтина Усова, якого підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі.

За повідомленнями ЗМІ, в будівлі Київської міської державної адміністрації проводиться обшук. Про те, в кого саме відбуваються обшуки, не повідомлялося.

Раніше «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій повідомляв, що заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов задекларував 1,92 млн грн стипендії за 2022 рік, отриманої у Гарвардському університеті.

Нагадаємо, 5 липня 2022 року Костянтин Усов повідомив про виїзд до США, де він мав навчатись на факультеті державного управління Гарвардського університету один рік.

Нині на сторінці заступника Кличка й узагалі немає ніяких дописів, окрім відміток про місця роботи. Так, останнє оновлення датується ще 2021 роком – про початок роботи у КМДА.