Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДБР прийшло з обшуками до заступника голови КМДА Усова – джерела

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ДБР прийшло з обшуками до заступника голови КМДА Усова – джерела
Усова підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі
фото: kyiv.znaj.ua

У будівлі КМДА проводиться обшук

Сьогодні, 4 червня, працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у заступника голови Київської міської державної адміністрації Костянтина Усова. Його підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі. Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на джерела в правоохоронних органах. 

Як зазначається, у будівлі КМДА проводиться обшук. Працівники ДБР прийшли до заступника голови КМДА Костянтина Усова, якого підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі.

За повідомленнями ЗМІ, в будівлі Київської міської державної адміністрації проводиться обшук. Про те, в кого саме відбуваються обшуки, не повідомлялося.

Раніше «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій повідомляв, що заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов задекларував 1,92 млн грн стипендії за 2022 рік, отриманої у Гарвардському університеті.

Нагадаємо, 5 липня 2022 року Костянтин Усов повідомив про виїзд до США, де він мав навчатись на факультеті державного управління Гарвардського університету один рік. 

Нині на сторінці заступника Кличка й узагалі немає ніяких дописів, окрім відміток про місця роботи. Так, останнє оновлення датується ще 2021 роком – про початок роботи у КМДА.

Читайте також:

Теги: ДБР Віталій Кличко обшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь» загрожує до 12 років ув’язнення
Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони
Вчора, 11:35
Начальник фінансово-економічної служби військової частини може отримати вісім років в'язниці
Привласнив виплати військовим на 4,2 млн грн. На Одещині посадовець отримав підозру
31 травня, 11:37
До Європарламенту прибули слідчі групи
«Російський слід» у Європарламенті: журналісти Spiegel розкрили подробиці масштабних обшуків
29 травня, 17:41
У суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову
Київ запропонував Харкову гуманітарну допомогу після обстрілів
27 травня, 16:34
Проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми
В Одеському ТЦК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах (фото)
27 травня, 14:32
НАБУ: Колектив Бюро максимально зацікавлений в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування
Розслідування витоку даних: Директор НАБУ відсторонив від роботи свого першого заступника
24 травня, 14:23
Очільник міста уточнив, що поки підсвітку основної конструкції не вмикатимуть, тільки економне LED освітлення перил мосту
На столичній Оболоні відкрито міст-хвилю. Кличко показав фото та відео
24 травня, 10:19
Детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України
Правоохоронці проводять обшуки в Державній судовій адміністрації України
21 травня, 12:56
Будівництво фортифікаційних споруд розпочалося одразу після звільнення Чернігівської області від окупантів
Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди
16 травня, 21:39

Новини

Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
ДБР прийшло з обшуками до заступника голови КМДА Усова – джерела
ДБР прийшло з обшуками до заступника голови КМДА Усова – джерела
Після екстрених відключень світла Київ повертається до графіків
Після екстрених відключень світла Київ повертається до графіків
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
У Києві 4 червня запроваджено екстрені відключення світла
У Києві 4 червня запроваджено екстрені відключення світла
На лаві підсудних опиниться підрядник, який нажився на ремонті укриттів у Бучі
На лаві підсудних опиниться підрядник, який нажився на ремонті укриттів у Бучі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
16K
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
12K
Китай ставить Кремль на коліна
12K
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
7896
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
6963
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua