Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонник застрелив чоловіка при спробі перетину кордону: деталі від ДБР

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонник застрелив чоловіка при спробі перетину кордону: деталі від ДБР
Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів із табельної зброї
фото ілюстративне

Цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а кинувся тікати

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали прикордонника, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону в Закарпатській області. Про це повідомила  пресслужба ДБР.

Як зазначається, було затримано військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону в Закарпатській області.

Також в ДБР зазначили, що розпочато розслідування за фактом загибелі цивільного чоловіка, який тікав від прикордонників.

«За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією», – повідомили в ДБР.

Окрім того, у відомстві зазначили, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а кинувся тікати.

«Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови», –  розповіли в ДБР.

Як повідомили в Бюро, загиблий мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт.  «У межах зареєстрованого кримінального провадження працівники ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснено постріли», – сказали в пресслужбі.

Також в пресслужбі зазначили, що також допитано військовослужбовців прикордонного наряду.

«Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)», – повідомили в ДБР.

Нагадаємо, прикордонники пояснили, у кого з українців перевірятимуть документи на кордоні з 18 травня.

Читайте також: Перевірки на кордоні відзавтра зміняться. ДПСУ дала повне роз'яснення 
Теги: ДБР кордон прикордонники Закарпаття вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваний обіцяв заплатити замовним вбивцям $8,5 тис.
Син екснардепа-регіонала постане перед судом за організацію замовного вбивства
14 травня, 16:59
Вагон був відчеплений від поїзда і йому було відмовлено у в'їзді до Литви
З Білорусі до Литви не проїхав один із вагонів поїзда через намальовану літеру Z
11 травня, 03:22
З початку повномасштабної війни прикордонна поліція Словаччині зловила 1484 українця
Поліція Словаччини заявила, що кількість ухилянтів з України стрімко зростає
9 травня, 20:09
Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою
Коломойський отримав підозру в організації замовного вбивства
8 травня, 10:31
Раніше МЗС Киргизстану вже випускало аналогічну рекомендацію 25 березня
Ще одна країна закликала громадян утриматися від поїздок до Росії
2 травня, 23:38
Президент анонсував перший інавгураційний Саміт миру, який планують провести у червні
У червні може початися шлях до справедливого миру – Зеленський
28 квiтня, 18:59
Чоловік декілька разів ударив ножем у живіт 17-річного хлопця, від чого той загинув
На Житомирщині вчитель напав з ножем на колишніх учнів
28 квiтня, 00:33
Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати
Нацполіція показала фото та відео затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського з Вінниці
21 квiтня, 19:00
Після початку повномасштабної війни уряд України закрив усі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Українець приплив на надувному матраці до Білорусі: суд «креативно» покарав порушника
18 квiтня, 19:48

Події в Україні

Росіяни вдарили по Харкову КАБами: перші подробиці (оновлено)
Росіяни вдарили по Харкову КАБами: перші подробиці (оновлено)
Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію засуджених до ЗСУ
Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію засуджених до ЗСУ
Україна сьогодні оновить фізичний максимум з імпорту електроенергії
Україна сьогодні оновить фізичний максимум з імпорту електроенергії
У Харкові лунають вибухи
У Харкові лунають вибухи
Міноборони запускає застосунок для військовозобовʼязаних «Резерв+»: деталі
Міноборони запускає застосунок для військовозобовʼязаних «Резерв+»: деталі
Прикордонник застрелив чоловіка при спробі перетину кордону: деталі від ДБР
Прикордонник застрелив чоловіка при спробі перетину кордону: деталі від ДБР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Загинула разом із коханим під час виконання бойового завдання. Згадаймо Оксану Демчук
9054
Топінамбур для Китаю: як Сі Цзіньпін елегантно поставив Путіна на місце
8118
Позбавлення волі не буде? Депутат хоче пом'якшити відповідальність для ухилянтів
7156
Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу
5917
Демонстрував статеві органи. На Закарпатті єпархія відсторонила священника УПЦ МП
5372
Хто нажився на зведенні фортифікацій на Харківщині? Силовики назвали фірми і прізвища

Новини

Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Сьогодні, 14:20
Україна має отримати заморожені $300 млрд без перемовин з Росією – експерт
Сьогодні, 14:03
Росія і Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскацію російських активів – американський експерт
Сьогодні, 13:20
Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 млрд євро – депутат Європарламенту
Сьогодні, 12:40
Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні – Арсеній Яценюк
Сьогодні, 11:31
Як вирішити проблему «російських активів». Дискусія Київського Безпекового Форуму
Сьогодні, 11:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua