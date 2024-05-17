Прикордонник застрелив чоловіка при спробі перетину кордону: деталі від ДБР

Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів із табельної зброї

Цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а кинувся тікати

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали прикордонника, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону в Закарпатській області. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Як зазначається, було затримано військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону в Закарпатській області.

Також в ДБР зазначили, що розпочато розслідування за фактом загибелі цивільного чоловіка, який тікав від прикордонників.

«За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією», – повідомили в ДБР.

Окрім того, у відомстві зазначили, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а кинувся тікати.

«Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови», – розповіли в ДБР.

Як повідомили в Бюро, загиблий мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. «У межах зареєстрованого кримінального провадження працівники ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснено постріли», – сказали в пресслужбі.

Також в пресслужбі зазначили, що також допитано військовослужбовців прикордонного наряду.

«Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)», – повідомили в ДБР.

Нагадаємо, прикордонники пояснили, у кого з українців перевірятимуть документи на кордоні з 18 травня.