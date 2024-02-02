Заступник Кличка, якого не було понад рік у Києві, заробив у Гарварді 2 млн грн стипендії

Столичний посадовець Костянтин Усов повернувся з США на робоче місце у жовтні 2023 року

«Не перемикайтесь. Я повернусь з дечим важливим», – обіцяв Усов, коли їхав з України у липні 2022-го

Заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов задекларував 1,92 млн грн стипендії за 2022 рік, отриманої у Гарвардському університеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У США загальна сума виплат заступника Кличка складалася з трьох частин: 182,8 тис. грн стипендія імені Альберта Карнсейла для здобуття кваліфікації магістра державного (публічного) управління; 182,8 тис. грн стипендія імені Джона Ф. Кеннеді для здобуття кваліфікації магістра державного (публічного) управління; 1,55 млн грн стипендія факультету державного управління Гарвардського університету.

дані реєстру декларацій

Крім цього, у 2022 році Усов одержав 321,7 тис. грн зарплати у КМДА, 188,9 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна і 50 тис. грн процентів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У готівці столичний посадовець зберігає $357,2 тис. і 18,1 тис. євро, на рахунках у банках – 18,2 тис. євро, $17,5 тис., 1,4 тис. грн.

Окремо Костянтин Усов у декларації зазначив оренду американської квартири площею 103,2 кв. м. Нерухомість належить Гарвардському університету. У ній мешкали, окрім заступника Кличка, його дружина і двоє синів. Всього за липень-грудень 2022 року вартість оренди цього житла для Усова обійшлася у 905,7 тис. грн.

Нагадаємо, 5 липня 2022 року Костянтин Усов сам повідомив про виїзд до США, де він мав навчатись на факультеті державного управління Гарвардського університету один рік. «Не перемикайтесь. Я повернусь з дечим важливим», – пообіцяв чиновник на своїй сторінці у Facebook.

Коли ж рік навчання вже минув, у серпні 2023 року «Главком» запитав у столичній адміністрації інформацію про місцеперебування заступника голови КМДА Костянтина Усова. Там відповіли, що не знають, чи Усов в Україні. І лише підтвердили, що посадовець не з'являвся на робочому місці, бо ще з літа 2022 року перебував у відпустці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Замість відповідей на питання про Усова та його роботу у столичній держадміністрації її співробітники порадили написати йому у соцмережах.

У жовтні 2023 року Костянтин Усов майже після півторарічної відсутності в Україні з’явився в Києві та провів зустріч з активістами. А вже у січні 2024 року сайт КМДА уперше за два роки війни процитував заступника Кличка: Усов прокоментував конфліктну ситуацію, як двоє агресивних чоловіків напали на інспектора з паркування департаменту територіального контролю міста Києва та водія евакуатора.

Водночас остання публікація, наприклад, у телеграм-каналі Усова датована 15 жовтням 2022 року. Разом із вітальним дописом з нагоди Дня захисників та захисниць України Усов оприлюднив спільне фото зі американським генералом Марком Міллі. «Міллі сьогодні проводив брифінг у Гарварді для тих, хто працює над/досліджує питання нацбезпеки та оборони», – зауважив заступник Кличка.