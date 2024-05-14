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Син екснардепа-регіонала постане перед судом за організацію замовного вбивства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Син екснардепа-регіонала постане перед судом за організацію замовного вбивства
Підозрюваний обіцяв заплатити замовним вбивцям $8,5 тис.
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Батько обвинуваченого є колишнім народним депутатом VII скликання від «Партії регіонів»

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього депутата Жмеринської міської ради від забороненої в Україні проросійської партії «ОПЗЖ», який замовив вбивство колеги. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє ДБР.

Як зазначають правоохоронці, батько обвинуваченого є колишнім народним депутатом VII скликання від «Партії регіонів» та чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої «ОПЗЖ». Однак чоловік під час повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України та фактично не виконує депутатські обов’язки. Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син, який у 2023 році добровільно склав повноваження депутата міської ради.

«На початку 2023 року у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих бізнесових питань, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво. Син вирішив «допомогти» батьку та планував організувати замовне вбивство депутата – члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці кажуть, організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. Виконавцям він обіцяв заплатити $8,5 тис., оцінивши у таку суму життя свого колеги.

8 фото
На весь екран
Правоохоронці імітували вбивство місцевого депутата
фото: Офіс Генерального прокурора

У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство, зробили постановчі фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора. Під час проведення обшуку за його місцем проживання правоохоронці виявили зброю та боєприпаси до неї, які зберігались без передбаченого законодавством дозволу.

Фігурант обвинувачується в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України) та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, за підготовку до вбивства депутата місцевої ради затримано сина екснардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

До слова, Печерський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста та директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка. Суд призначив перебування під вартою Коломойському до 7 липня без права на заставу.

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Теги: суд Партія регіонів вбивство Опозиційна платформа — За життя ДБР

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