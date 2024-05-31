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Привласнив виплати військовим на 4,2 млн грн. На Одещині посадовець отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Привласнив виплати військовим на 4,2 млн грн. На Одещині посадовець отримав підозру
Начальник фінансово-економічної служби військової частини може отримати вісім років в'язниці
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Бухгалтер військової частини протягом двох місяців вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок

Правоохоронці повідомили про підозру чиновнику однієї з військових частин в Одеській області. Посадовець допустив крадіжку понад 4 млн грн виплат захисників. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Підозру представники ДБР вручили начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин в Одеській області у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Слідство встановило, що влітку 2023 року бухгалтер військової частини протягом двох місяців вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.

За даними слідства, бухгалтер незаконно присвоїв 4,2 млн грн, які були призначені на виплати військовим. Справу фігуранта передали до суду. Також подано цивільний позов про відшкодування збитків.

Начальнику фінансово-економічної служби військової частини загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці знову затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням.

Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон. Експосадовцю оголосили нову підозру щодо легалізації незаконних доходів

Згодом стало відомо, що справу колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова про незаконне збагачення на понад 142 млн грн направлено до суду.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

До слова, Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.

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Теги: Одеса ДБР корупція в Україні бойові виплати

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