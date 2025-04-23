Викрито посадовця КМДА, який «продавав» дозволи на землю в Києві – СБУ

Співробітники СБУ та Нацполіції задокументували факт вимагання грошей і затримали чиновника «на гарячому» під час отримання всієї суми хабаря.

СБУ: Чиновник вимагав $15 тис. із місцевого підприємця, який хотів продовжити договір оренди на спортивний майданчик для дітей

Служба безпеки та Національна поліція викрили ще одну злочинну схему, до якої причетні посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА). Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За результатами комплексних заходів затримано чиновника управління інспекційного контролю Департаменту земельних ресурсів КМДА. Як встановило розслідування, посадовець намагався «продати» дозвіл на оренду земельної ділянки у Києві.

фото: Нацполіція

За матеріалами справи, чиновник вимагав $15 тис. із місцевого підприємця, який хотів продовжити договір оренди на спортивний майданчик для дітей. Наразі це поле використовується для футбольних тренувань однієї із дитячо-юнацьких спортивних шкіл Деснянського району.

«В обмін на хабар посадовець обіцяв «допомогу» в отриманні земельної документації в органах державної влади та місцевого самоврядування. А у подальшому – «безпроблемне» погодження оренди на 10 років у земельному департаменті КМДА», – йдеться у повідомленні.

фото: СБУ

Співробітники СБУ та Нацполіції задокументували факт вимагання грошей і затримали чиновника «на гарячому» під час отримання всієї суми хабаря.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше про це затримання повідомляв начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він заявив, що правоохоронці спіймали на хабарі у $15 тис. представника Департаменту земельних ресурсів КМДА.

«Щойно правоохоронці спіймали на хабарі в $15 тис. представника Департаменту земельних ресурсів. Головний інспектор Депзему КМДА вимагав від орендаря земельної ділянки хабар за продовження оренди на 10 років. Непокаране зло продовжує вірити у свою безкарність. І навіть не лякається брати хабарі на робочому місці», – написав Ткаченко.

Начальник КМВА додав, що раніше Департамент земельних ресурсів «брав участь у туалетних схемах».

Як відомо, 6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. Семеро учасників організації затримано.

Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації.

Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській державній адміністрації на тлі резонансної «земельної справи».