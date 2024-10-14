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Протягом двох днів діятимуть обмеження руху Північним мостом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Протягом двох днів діятимуть обмеження руху Північним мостом
Комунальники планують виконати ремонт асфальтобетонного покриття мосту
фото: з відкритих джерел

Обмеження діятимуть у другій та третій смугах руху в напрямку з правого на лівий берег

Сьогодні, 14 жовтня із 8:00 і до 7:00 15 жовтня частково діятимуть обмеження руху транспорту Північним мостом. Про це інформує КК «Київавтодор».

Обмеження діятимуть у другій та третій смугах руху в напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро. На цій ділянці працівники КП «Київавтошляхміст» планують виконати ремонт асфальтобетонного покриття.

Протягом двох днів діятимуть обмеження руху Північним мостом фото 1

«Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», — йдеться в повідомленні.

Кільцева київська електричка змінює свій розклад руху з понеділка, 14 жовтня 2024 року. Зазначається, що київська електричка повертається до тимчасового графіку, за якого курсувала влітку. Це пов'язано зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього.

Теги: Дніпро ремонт Київавтодор обмеження міст

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