Протягом двох днів діятимуть обмеження руху Північним мостом

Обмеження діятимуть у другій та третій смугах руху в напрямку з правого на лівий берег

Сьогодні, 14 жовтня із 8:00 і до 7:00 15 жовтня частково діятимуть обмеження руху транспорту Північним мостом. Про це інформує КК «Київавтодор».

Обмеження діятимуть у другій та третій смугах руху в напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро. На цій ділянці працівники КП «Київавтошляхміст» планують виконати ремонт асфальтобетонного покриття.

«Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», — йдеться в повідомленні.

Кільцева київська електричка змінює свій розклад руху з понеділка, 14 жовтня 2024 року. Зазначається, що київська електричка повертається до тимчасового графіку, за якого курсувала влітку. Це пов'язано зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього.