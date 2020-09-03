У Києві вивчають проблему гендерної нерівності, що оголилася під час карантину



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На Форумі рівних прав і можливостей виступив мер Києва Віталій Кличко Фото: пресслужба мера Києва

На Форумі рівних прав і можливостей шукають вирішення гендерних проблем

У четвер, 3 вересня, в столиці почав роботу Форум рівних прав і можливостей.

«Майже три десятки років всі проблеми ми вирішуємо точково, тому що не було системного підходу», - розповіла про мету проведення форуму заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда в програмі «Київ. Вголос» на телеканалі «Київ».

За словами київської чиновниці, карантин тільки підкреслив гендерні проблеми, що є в суспільстві. Наприклад, 80% працівників наших лікарень – жінки. Коли вони працювали з додатковим навантаженням, їх чоловіки здебільшого знаходилися дома. Та часто в родинах при цьому жінок ніхто не звільнив від суто «жіночих» зобов’язань – хатньої роботи, догляду за дітьми та іншого. Бо такі стереотипи склалися в нашому суспільстві. При цьому під час карантину збільшилася кількість дзвінків на гарячу лінію від чоловіків, які знаходилися в суїцидальному стані.

«Мало того, що рівні права та можливості в нашій країні не забезпеченні на всі 100%, карантин ще збільшив цю прірву в їх реалізації. Тому що жінка на візку і чоловік на візку – це різні потреби і різне фінансування соціальної послуги, сума коштів», - підкреслила Хонда.

Для того, щоб зрозуміти, як правильно надавати соціальну послугу, в чому влада не забезпечує рівність прав і можливостей, в Києві було проведено перший етап аналізу. Вивчали, зокрема таке: скільки чоловіків брали відпустку за доглядом за дитиною, де виникають проблеми при оформленні декретної відпустки, чому в Шевченківському районі, наприклад, більше розлучених жінок, які виховують самі дітей, а в Деснянському – більше багатодітних, чому в Печерському більше дівчаток з інвалідністю, ніж в Дніпровському. Всі ці дані, на думку Марини Хонди, мають в майбутньому вплинути на соціальне фінансування.

Крім того, треба, наприклад, розуміти, що жінка через три роки після народження дитини і знаходження у декретній відпустці не є конкурентною на ринку праці. І тоді в неї два шляхи: або погоджуватися на роботу з меншою оплатою, або залишитися дома доглядати дітей. Тому у нас більше жінок, ніж чоловіків, що живуть на мінімальну пенсію. При цьому 70% людей віком 70+ - це жінки.

«В ланцюжку – народження дітей, освіта, робота, пенсія – все дуже пов’язано, і держава має системно підходити до цієї проблеми. А Форум рівних прав і можливостей, що триває в столиці, має допомогти оцінити всі дірки, що ми побачили під час карантину, в тому числі і щодо насильства в родині. Також ми вивчатимемо, як Covid-19 вплинув на бізнес. Тому що 90% малого та середнього бізнесу в столиці оформлено на жінок. Це сфера послуг, яка під час карантину перестала працювати. І під час форуму ми плануємо разом із міжнародними організаціями шукати шляхи вирішення проблем», - розповіла чиновниця.