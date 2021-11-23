За добу коронавірус забрав життя 720 українців

2 тисячі українців напередодні потрапили до лікарні з коронавірусом

У понеділок в Україні підтвердили 12,7 тис. нових хворих на Covid-19

За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 058, медпрацівників – 231). Про це інформує пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 055 осіб, летальних випадків – 720, одужало – 23 107 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,3 млн осіб;

одужало – майже 2,8 млн осіб;

летальних випадків – 82,3 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – майже 15,6 млн.

МОЗ наголошує, що 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

До слова, Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини: нове дослідження.

Також повідомлялося, що Covid-19 вибився у «лідери» серед найчастіших причин смерті українців у 2021 році.

Нагадаємо, нові «альфа»- і «дельта»-штами коронавірусу еволюціонують, щоб заражати більше людей. До такого висновку прийшли вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.