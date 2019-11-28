У Києві суд заарештував підозрюваного у зґвалтуванні, який переховувався у Молдові



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Правоохоронці Молдови передали підозрюваного українським колегам на кордоні Фото: Нацполіція

У 2014 році група молодиків зґвалтувала дівчину

Шевченківський районний суд обрав чоловіку, підозрюваному у зґвалтуванні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисник п’ять років переховувався на території Молдови від слідства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«У 2014 році до столичної поліції звернулась жінка з повідомленням про те, що застала сина за переглядом у соціальній мережі відео, на якому компанія молодиків знущається над дівчиною, а потім один із них проти її волі вступає з нею в статевий зв'язок. Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 127 (Катування), ч. 2 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України, у рамках якого вилучили відеоматеріал, який, згідно з висновком експертів, містив правопорушення з ознаками дитячої порнографії», - повідомили в поліції.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Дмитро Шумейко, правоохоронці встановили усіх учасників злочину та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10 чотирьох підозрюваних затримали.

«Після завершення досудового розслідування матеріали з обвинувальними актами стосовно затриманих скерували до суду, і зараз розгляд цих матеріалів ще не завершився. Особу п’ятого фігуранта ми теж встановили, але він встиг залишити Україну та увесь час переховувався на території Молдови. За допомогою місцевих колег підозрюваного вдалося затримати, і на українському кордоні нам його передали», - повідомив правоохоронець.

Конвой доставив затриманого до Києва та Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.