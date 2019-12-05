Тенісист, який виграв два титули в парі з Федерером, звинувачений в згвалтуванні



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За кар'єру Аллегро завоював три титули ATP в парному розряді

У парі з Федерером Аллегро переміг на турнірах у Відні (2003 рік) і Галле (2005 рік).

Колишній швейцарський тенісист Ів Аллегро, який виступав в парі з Роджером Федерером і Стеном Вавринкою, звинувачений в згвалтуванні, повідомляє Tennis World USA. Інцидент стався 5 років тому на форумі європейських тренерів в Талліні.

Алегро, добряче випивши, провів ніч з колишньою тенісисткою, яка також вживала алкоголь в той вечір.

На ранок дівчина виявила, що її одяг розірваний, а на тілі чимало синців і саден. Через деякий час вона згадала, що Ів, застосовуючи силу, змусив її зайнятися з ним сексом.

У листуванні Аллегро з жертвою виявилося, що Ів частково підтвердив те, що трапилося. Засідання суду у цій справі відбудеться 9 грудня

За кар'єру Аллегро завоював три титули ATP в парному розряді. У парі з Федерером він переміг на турнірах у Відні (2003 рік) і Галле (2005 рік).