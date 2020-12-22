2 млн грн «відкату»: підприємець і переможець тендера намагалися підкупити керівництво держпідприємства

Підприємця та переможця тендера затримано після підписання актів приймання-передачі товару на суму 2,7 млн грн

Керівництву підприємства, підпорядкованого Мінмолодьспорту, пропонували підписати фіктивні акти приймання-передачі товару та його оплати

Столичні правоохоронці викрили представника підприємства, який спільно із переможцем тендера неодноразово намагалися підкупити керівника держпідприємства та заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представник суб’єкта господарювання разом із переможцем тендера на закупівлю спортивного обладнання звернулися до керівництва державного підприємства, підпорядкованого Мінмолодьспорту, з пропозицією підписання фіктивних актів приймання-передачі товару та його оплати в розмірі 2,7 млн гривень без фактичної поставки вказаного спортобладнання, за що пропонував «відкат» у розмірі 10% від вартості товару.

Крім того, один із затриманих запропонував керівництву держпідприємства прийняти раніше поставлений товар вартістю 1,6 млн гривень, який не відповідає технічному завданню, за що пропонував неправомірну вигоду у розмірі 30% від зазначеної вартості та 10% за відтермінування строків поставки товару на загальну суму 14 млн гривень.

Таким чином, загальна сума неправомірної вигоди, запропонованої керівництву держпідприємства, становить близько 2 млн гривень, які вони обіцяли надати після фактичного надходження державних коштів на рахунки переможців тендерів та їх обготівкування.

Підприємця та переможця тендера затримано у порядку ст. 208 КПК України одразу після підписання актів приймання-передачі товару на суму 2,7 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викриття злочину проводилося спільно із Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.