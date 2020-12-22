Невідомі побили та пограбували мера Броварів

Мер Броварів Ігор Сапожко не раз потрапляв у скандали

Зловмисники увірвалися у будинок Ігоря Сапожка, зв'язали його сім'ю та викрали гроші й ювелірні вироби

У понеділок, 21 грудня, близько 22 години у селі Гнідин Бориспільського району Київської області п'ятеро невідомих увірвалися у будинок мера Броварів Ігоря Сапожка, побили його та пограбували.

Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на своє джерело.

«Потім вони зв'язали мера, його дружину та дитину. Погрожуючи зброєю, зловмисники забрали 10 тисяч доларів, а також ювелірні вироби», – розповів співрозмовник видання.

Він уточнив, що поліція відкрила кримінальне провадження, пошуки нападників тривають.

Ігор Сапожко народився у Києві 1 вересня 1977 року. Депутат та секретар Броварської міської ради з 2006 року, висувався за списками ВО «Батьківщина». З 2008 року виконував обов'язки мера Броварів, а з 2010 року став головою міста. На посаду міського голови 2010 року балотувався від Партії регіонів, з якої вийшов під кінець Євромайдану – 20 лютого 2014.

На виборах 25 жовтня Сапожко (партія «Команда Ігоря Сапожка – Єдність») отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці - висуванець від партії «Слуга народу» Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%). Проте, через порушення норм Виборчого кодексу під час виборів у Броварах відбудеться повторне голосування на виборах мера і депутатів міської ради.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що Сапожко підписав розпорядження про встановлення надбавок до свого посадового окладу.