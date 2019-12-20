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    Столичні правоохоронці затримали двох сутенерок (фото, відео)

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    Поліція затримала&nbsp;затримали організаторку та її спільницю - Столичні правоохоронці затримали двох сутенерок (фото, відео)
    Поліція затримала затримали організаторку та її спільницю
    Фото: Нацполіція

    Зловмисниця з подругою займалась сутенерством та втягувала дівчат у зайняття проституцією

    Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з місцевою прокуратурою №10 та слідчими Шевченківського управління поліції припинили злочинну діяльність групи осіб, члени якої організували діяльність з надання послуг сексуального характеру особами жіночої статі.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповів т.в.о. заступника начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичного главку поліції Олексій Гаврилюк, правоохоронці затримали організаторку та її спільницю.

    «Ми встановили, що правопорушниці винаймали номери в готелях або квартири, де повії надавали клієнтам за гроші послуги сексуального характеру. Вартість надання повіями зазначених послуг – від 200 доларів США, із них 50% від отриманих повіями коштів забирали собі. Гроші зловмисниці отримували від дівчат особисто або на банківські карти», - повідомив правоохоронець.

    Жінок, 1976 та 1978 років народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

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    Столичні правоохоронці затримали двох сутенерок (фото, відео)
    Столичні правоохоронці затримали двох сутенерок (фото, відео)
    Столичні правоохоронці затримали двох сутенерок (фото, відео)

    Фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, нещодавно у Шевченківському районі Києва правоохоронці затримали чотирьох осіб, які займалися сутенерством. Підозрювані знаходили дівчат з приємною зовнішністю, а потім пропонували їм «заробити». Після надання клієнтам інтимних послуг сутенери відбирали у повій гроші, залишаючи їм половину.

    Національна поліція України Київ кримінал проституція сутенерство
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