Столичні правоохоронці затримали двох сутенерок (фото, відео)



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Поліція затримала затримали організаторку та її спільницю Фото: Нацполіція

Зловмисниця з подругою займалась сутенерством та втягувала дівчат у зайняття проституцією

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з місцевою прокуратурою №10 та слідчими Шевченківського управління поліції припинили злочинну діяльність групи осіб, члени якої організували діяльність з надання послуг сексуального характеру особами жіночої статі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів т.в.о. заступника начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичного главку поліції Олексій Гаврилюк, правоохоронці затримали організаторку та її спільницю.

«Ми встановили, що правопорушниці винаймали номери в готелях або квартири, де повії надавали клієнтам за гроші послуги сексуального характеру. Вартість надання повіями зазначених послуг – від 200 доларів США, із них 50% від отриманих повіями коштів забирали собі. Гроші зловмисниці отримували від дівчат особисто або на банківські карти», - повідомив правоохоронець.

Жінок, 1976 та 1978 років народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Шевченківському районі Києва правоохоронці затримали чотирьох осіб, які займалися сутенерством. Підозрювані знаходили дівчат з приємною зовнішністю, а потім пропонували їм «заробити». Після надання клієнтам інтимних послуг сутенери відбирали у повій гроші, залишаючи їм половину.