Столична поліція затримала сутенера, який втягував дівчат в інтимний «бізнес»



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Правоохоронці провели обшук за місцем надання послуг сексуального характеру Фото: Нацполіція

Сутенер зі спільниками підшукував гарненьких дівчат для зайняття проституцією

Працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Києві спільно зі співробітниками Київської місцевої прокуратури №10 та слідчими Шевченківського управління поліції затримали чотирьох осіб, які займалися сутенерством.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів т.в.о. начальника відділу управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк, правоохоронці затримали організатора та його спільників.

«Ми встановили, що підозрювані знаходили дівчат з приємною зовнішністю, а потім пропонували їм «заробити». Після надання клієнтам інтимних послуг сутенери відбирали у повій гроші, залишаючи їм половину», - повідомив він.

За ніч кожна повія заробляла від 100-500 доларів США.

Організатора «бізнесу» - мешканця Вінницької області, 1983 року народження - затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели п’ять обшуків за місцями мешкання фігурантів, надання послуг сексуального характеру та в автомобілях організатора, у ході яких вилучили речові докази злочинної діяльності: грошові кошти, мобільні телефони, ноутбуки.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оголошення про підозру спільникам затриманого та притягнення їх до кримінальної відповідальності.