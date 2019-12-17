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    Столична поліція затримала сутенера, який втягував дівчат в інтимний «бізнес»

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    Правоохоронці провели обшук за місцем&nbsp;<span lang="UK">надання послуг сексуального характеру&nbsp;</span> - Столична поліція затримала сутенера, який втягував дівчат в інтимний «бізнес»
    Правоохоронці провели обшук за місцем надання послуг сексуального характеру 
    Фото: Нацполіція

    Сутенер зі спільниками підшукував гарненьких дівчат для зайняття проституцією

    Працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Києві спільно зі співробітниками Київської місцевої прокуратури №10 та слідчими Шевченківського управління поліції затримали чотирьох осіб, які займалися сутенерством.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповів т.в.о. начальника відділу управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк, правоохоронці затримали організатора та його спільників.

    «Ми встановили, що підозрювані знаходили дівчат з приємною зовнішністю, а потім пропонували їм «заробити». Після надання клієнтам інтимних послуг сутенери відбирали у повій гроші, залишаючи їм половину», - повідомив він.

    За ніч кожна повія заробляла від 100-500 доларів США.

    Організатора «бізнесу» - мешканця Вінницької області, 1983 року народження - затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели п’ять обшуків за місцями мешкання фігурантів, надання послуг сексуального характеру та в автомобілях організатора, у ході яких вилучили речові докази злочинної діяльності: грошові кошти, мобільні телефони, ноутбуки.

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    Столична поліція затримала сутенера, який втягував дівчат в інтимний «бізнес»
    Столична поліція затримала сутенера, який втягував дівчат в інтимний «бізнес»
    Столична поліція затримала сутенера, який втягував дівчат в інтимний «бізнес»
    Столична поліція затримала сутенера, який втягував дівчат в інтимний «бізнес»

    Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

    Вирішується питання щодо оголошення про підозру спільникам затриманого та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

    Національна поліція України Київ кримінал проституція сутенерство
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