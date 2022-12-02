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У ліфтах київських багатоповерхівок з’являться рятівні бокси: що в них (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У ліфтах київських багатоповерхівок з’являться рятівні бокси: що в них (фото)
Набори розмістить у будинках, які найчастіше підпадають під стабілізаційні та екстрені відключення світла
Фото КМДА

Поки що йдеться про 5 тисяч наборів

Відключення світла в Україні та Києві застають зненацька людей, які скористалися ліфтом. Екстрені бокси (коробки) допомоги, які будуть встановлені у багатоквартирних будинках, допоможуть заспокоїтися і не піддаватися паніці, повідомила КМДА. 

Ініціатори такої ідеї – представники соціально відповідального бізнесу, німецький партнер та столична влада.  

На даний час зібрали 5000 наборів. Ці коробки вже найближчим часом Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА розмістить у будинках, які найчастіше підпадають під стабілізаційні та екстрені відключення світла та де найбільший ризик застрягти у ліфтах.

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Що є у боксах?

  • вологі рушники
  • сухі серветки
  • сміттєві пакети
  • печиво
  • вода
  • одноразові склянки
  • заспокійливе

Ініціатори сподіваються, що такі бокси підтримають мешканців, які опинилися в ліфтах під час їхньої екстреної зупинки. Хоча влада постійно закликає містян у разі можливості не користуватися ліфтами під час відключень світла.

Зауважимо, що ідея із рятівними боксами належить киянам, які з початком екстрених відключень світла почали залишати у ліфтах «коробки виживання» для своїх сусідів, які можуть застрягнути у ліфті.

Нагадаємо, у столиці почастішали випадки застрягання у ліфтах. Влада звернулась до киян із проханням та порадами.

До слова, українці почали залишати у ліфтах своїх будинків «набори виживання» на випадок, якщо їхні сусіди застрягнуть у знеструмленому ліфті. 

Тим часом Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії.

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Теги: блекаут Київ ліфт КМДА

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