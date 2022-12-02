У ліфтах київських багатоповерхівок з’являться рятівні бокси: що в них (фото)
Поки що йдеться про 5 тисяч наборів
Відключення світла в Україні та Києві застають зненацька людей, які скористалися ліфтом. Екстрені бокси (коробки) допомоги, які будуть встановлені у багатоквартирних будинках, допоможуть заспокоїтися і не піддаватися паніці, повідомила КМДА.
Ініціатори такої ідеї – представники соціально відповідального бізнесу, німецький партнер та столична влада.
На даний час зібрали 5000 наборів. Ці коробки вже найближчим часом Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА розмістить у будинках, які найчастіше підпадають під стабілізаційні та екстрені відключення світла та де найбільший ризик застрягти у ліфтах.
Що є у боксах?
- вологі рушники
- сухі серветки
- сміттєві пакети
- печиво
- вода
- одноразові склянки
- заспокійливе
Ініціатори сподіваються, що такі бокси підтримають мешканців, які опинилися в ліфтах під час їхньої екстреної зупинки. Хоча влада постійно закликає містян у разі можливості не користуватися ліфтами під час відключень світла.
Зауважимо, що ідея із рятівними боксами належить киянам, які з початком екстрених відключень світла почали залишати у ліфтах «коробки виживання» для своїх сусідів, які можуть застрягнути у ліфті.
Нагадаємо, у столиці почастішали випадки застрягання у ліфтах. Влада звернулась до киян із проханням та порадами.
До слова, українці почали залишати у ліфтах своїх будинків «набори виживання» на випадок, якщо їхні сусіди застрягнуть у знеструмленому ліфті.
Тим часом Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії.
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