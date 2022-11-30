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Атаки по енергосистемі Україні: очільник «Укренерго» пояснив стратегію ворога

Надія Клочко
glavcom.ua
Атаки по енергосистемі Україні: очільник «Укренерго» пояснив стратегію ворога
Ворог б'є по електромережах, щоб зменшити здатність України передавати енергію з одного регіону в інший
фото з відкритих джерел

Глава «Укренерго» вважає, що удари Росії по українській енергоінфраструктурі не змусять українців капітулювати

Мета російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури – налякати українців, змінити настрої серед населення на бажання переговорів. Однак поки українці тільки утверджуються у думці, що у боротьбі з російською агресією треба іти до кінця. Таку думку в інтерв'ю НВ висловив керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Очільник енергокомпанії пояснив, що росіяни своїми ракетними атаками намагаються зменшити здатність передавати електроенергію з одного регіону в інший.

«Ситуація динамічно змінюється. Б’ють по мережах, щоб зменшити нашу здатність передавати електроенергію з одного регіону в інший і створити в енергосистемі «вузькі місця». З іншого боку, б’ють по електростанціях, по нашій здатності виробити достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби всіх споживачів», – сказав він.

Кудрицький також висловив переконання, що загарбника не вдасться за допомогою цих ударів змусити українців капітулювати.

«Як я розумію їхню мету, вони хочуть, щоб ми всі дуже налякалися і зробили кроки назустріч, щоб населення змінили настрої на бажання переговорів і так далі. Ми бачимо, що цього не відбувається. Вони не дуже успішні загалом в цій стратегії, тому що я собі дуже слабко уявляю, як за допомогою цих ударів можна змусити нас капітулювати. По-моєму, ми тільки утверджуємося в думці, що треба йти до кінця», – зазначив голова «Укренерго».

Нагадаємо, 29 листопада дефіцит потужності в українській енергосистемі складає 30%. Як повідомили в «Укренерго», зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

Влада поставила завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електропостачання. Адже недопустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України, яка постраждала через обстріли рашистів. 

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Теги: Укренерго війна

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