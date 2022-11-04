Почастішали випадки застрягання у ліфтах. Влада звернулась до киян із проханням та порадами

Через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни

Варто перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення електроенергії

Влада закликає мешканців Києва не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.

Правила, яких слід дотримуватися, якщо «застрягли» у ліфті:

Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати. Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування. Зазвичай у ліфтових кабінах або ж у під’їзді є оголошення із номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт, – сфотографуйте його заздалегідь або запишіть. Якщо такої інформації немає, зверніться до керуючої компанії, ОСББ чи ЖЕКу, що обслуговує ваш будинок, з проханням, щоб розмістили контактні телефони аварійно-ліфтової служби, за якими громадяни можуть сповістити її про зупинку ліфтової кабіни. У разі, якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби «101». Інформація надійде оперативним черговим аварійно-рятувальних бригад вашого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники, не задіяні в ліквідації інших надзвичайних ситуацій. Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало жарко, розстебніть або зніміть верхній одяг. За наявності води, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

Нагадаємо, що після початку масових відключень електроенергії у містах України, які стали наслідком російських обстрілів енергетичної інфраструктури, українці почали залишати у ліфтах своїх будинків «набори виживання» на випадок, якщо їхні сусіди застрягнуть у знеструмленому ліфті.

Додамо, що ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною. Станом на ранок 4 листопада без електропостачання залишались 450 тис. жителів столиці.