Головна Київ Новини
search button user button menu button

Почастішали випадки застрягання у ліфтах. Влада звернулась до киян із проханням та порадами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Почастішали випадки застрягання у ліфтах. Влада звернулась до киян із проханням та порадами
Через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни
фото ілюстративне

Варто перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення електроенергії

Влада закликає мешканців Києва не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.

Правила, яких слід дотримуватися, якщо «застрягли» у ліфті:

  1. Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати.
  2. Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.
  3. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування. Зазвичай у ліфтових кабінах або ж у під’їзді є оголошення із номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт, – сфотографуйте його заздалегідь або запишіть. Якщо такої інформації немає, зверніться до керуючої компанії, ОСББ чи ЖЕКу, що обслуговує ваш будинок, з проханням, щоб розмістили контактні телефони аварійно-ліфтової служби, за якими громадяни можуть сповістити її про зупинку ліфтової кабіни.
  4. У разі, якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби «101». Інформація надійде оперативним черговим аварійно-рятувальних бригад вашого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники, не задіяні в ліквідації інших надзвичайних ситуацій.
  5. Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб викликали відповідну службу.
  6. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало жарко, розстебніть або зніміть верхній одяг. За наявності води, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги.
  7. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

Нагадаємо, що після початку масових відключень електроенергії у містах України, які стали наслідком російських обстрілів енергетичної інфраструктури, українці почали залишати у ліфтах своїх будинків «набори виживання» на випадок, якщо їхні сусіди застрягнуть у знеструмленому ліфті. 

Додамо, що ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною. Станом на ранок 4 листопада без електропостачання залишались 450 тис. жителів столиці.

 

Теги: Україна окупанти ліфт росія Київ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі 450 тис. жителів столиці залишаються без електропостачання
Кличко повідомив про ситуацію з електрикою у Києві
Сьогодні, 08:11
Рашисти знищують систему розподілу і передавання електроенергії
Міненерго закликає українців й надалі економити електроенергію
2 листопада, 04:58
З появою світла не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади
Як правильно вмикати побутові прилади після відновлення електропостачання: інструкція
31 жовтня, 13:42

Новини

Почастішали випадки застрягання у ліфтах. Влада звернулась до киян із проханням та порадами
Почастішали випадки застрягання у ліфтах. Влада звернулась до киян із проханням та порадами
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: де буде гучно
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: де буде гучно
Графіки неактуальні. У Києві сьогодні будуть аварійні відключення світла
Графіки неактуальні. У Києві сьогодні будуть аварійні відключення світла
Кличко повідомив про ситуацію з електрикою у Києві
Кличко повідомив про ситуацію з електрикою у Києві
На Київщині жінка вигадала схему, щоб викрасти телефони із пошти
На Київщині жінка вигадала схему, щоб викрасти телефони із пошти
Киянам слід поберегтися: погода буде небезпечною
Киянам слід поберегтися: погода буде небезпечною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
179K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
59K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
53K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
49K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
30K
Хто переконав Путіна напасти на Україну: дослідження The Times 

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту