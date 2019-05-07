9 травня у Києві курсуватиме ретропоїзд



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Святковий поїзд курсуватиме в складі паровоза Л-4600, п’яти пасажирських вагонів та вагона-ресторану

Подорож навколо Києва триватиме близько двох з половиною годин

З нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Києві курсуватиме святковий поїзд на паровозній тязі, яким матимуть змогу скористатися всі охочі кияни та гості столиці. Він вирушить зі станції Київ-Пасажирський 9 травня о 12:50, а завершить подорож прибуттям на головний вокзал столиці о 15:19. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Святковий поїзд №897Л на паровозній тязі 9 травня курсуватиме в складі паровоза Л-4600, п’яти пасажирських вагонів та вагона-ресторану.

«Подорож навколо Києва триватиме близько двох з половиною годин. По закінченню подорожі пасажири зможуть безкоштовно відвідати виставку історичного рухомого складу, розташовану біля 14-ї колії станції Київ-Пасажирський. Цього року до відкриття залізничного руху до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» було оновлено експозицію виставки, реставровано експонати та встановлено нові зразки унікальної історичної техніки», - розповіли в УЗ.

Традиційно рух поїзда забезпечуватиме паровозна бригада з локомотивного депо Сновськ. Паровоз Л-4600 було побудовано Луганським заводом у 1952 році. На Південно-Західну залізницю паровоз надійшов до депо Фастів ІІ у 1959 році, а 1966 року локомотив отримав своє теперішнє місце приписки – депо Сновськ.

Квитки можна придбати в залізничних касах або онлайн. Для цього потрібно зазначити маршрут Київ – Караваєві Дачі. Вартість квитка 53,24 грн, дітям — 24,17 грн.