Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 8-9 листопада

У Музеї шістдесятництва триває виставковий проєкт «Зустрінемося біля метро», присвячений 65-річчю столичної підземки

Цими вихідними у столиці заплановано насичену культурну програму наповнену музикою, театром та мистецтвом. Серед найяскравіших подій: великий концерт Тараса Петриненка, вистава «Неймовірна історія кохання» у Молодому театрі та вистава-загадка «Величне століття. Веселе» на сцені театру «Золоті ворота».

«Главком» підготував добірку найцікавіших подій, які варто відвідати 8-9 листопада.

Зміст

Музеї

до 9 листопада виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 16 листопада виставка «100 років Асоціації революційного мистецтва України. Олександр Богомазов. Микола Глущенко».

Музей шістдесятництва

Виставковий проєкт «Зустрінемося біля метро»

З 6 до 30 листопада у Музеї шістдесятництва, філії Музею історії міста Києва, триватиме камерний виставковий проєкт «Зустрінемося біля метро», присвячений 65-річчю столичної підземки.

Камерний виставковий проєкт «Зустрінемось біля метро» створений із любов’ю до рідного міста, із повагою до тієї самої особливої «шопти» української інтелігенції, із вдячністю до команди київської підземки, яка протягом останніх років дає ще й укриття і надію зустріти новий день після найстрашніших ночей ворожих обстрілів. Музей радий поділитися знаннями та враженнями від роботи над проєктом.

На виставці представлені унікальні експонати з фондів Музею шістдесятництва, Музею історії міста Києва, Музею метрополітену, особисті речі Василя Стуса, надані Стус Центром, меблі з приватної збірки президента України Віктора Ющенка. Виставковий простір поділений на дві умовні платформу – офіційної історії підземки та неофіційних особистих спогадів покоління шістдесятників.

Коли: до 30 листопада

Місце проведення: Музей шістдесятництва вул. Олеся Гончара, 33.

9 листопада, 13:00 «Та тут же жив Грушевський!»: прогулянка садибою на Паньківській, 9.

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Виставка «Всесвіт Якова Гніздовського»

Виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річного ювілею видатного мистця представить масштабну ретроспективу творчості всесвітньо відомого художника.

Чотири тематичні розділи експозиції: «Початок», «Флора і фауна», «Галерея портретів» та «Взірцеві дереворити», представлять широкому загалу вибрані екслібриси та ранні графічні твори, виконані Гніздовським під впливом захоплення творчістю Дюрера, кращі дереворити й лінорити з рослинними і тваринними сюжетами, створені мистцем в Америці в період творчого розквіту, а також графічні й живописні портрети видатних діячів і автопортрети, виконані художником в різні роки. Змістовими акцентами кожного експозиційного залу стануть цитати Якова Гніздовського та унікальні світлини з родинного архіву, що ілюструють життя і творчість художника відповідного періоду.

В експозиції також будуть представлені оригінальні листи Гніздовського, запрошення на виставки, листівки та видання з обкладинками, виконаними художником у різні роки, з колекцій Музею української діаспори та Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська Академія». На виставці експонуватиметься пам’ятна монета, випущена Національним банком України з нагоди 100-річчя Якова Гніздовського.

Коли: з 6 листопада 2025 року до 1 лютого 2026 року

Місце проведення: Музей української діаспори, вулиця Князів Острозьких, 40-Б

до 9 листопада – виставка монотипій Альберта-Еліезера Фельдмана «Образи Шолом-Алейхема».

до 31 грудня – виставка «Легенди порцеляни».

9 листопада – квест для дітей «Щоденник старого дачника».

до 11 листопада виставка Лариси Рябченко.

9 листопада – майстер клас «Іграшка «Грибочок».

до 23 листопада – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 24 листопада – виставка «Мальована. Хатній розпис – продовження».

8 листопада, 13:00 – кураторська екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

8 листопада, 15:00 – лекція «Традиційні та контемпорарні мистецькі традиції».

9 листопада, 13:00 – квест для дітей від шести років «Знайди скарби старовинного маєтку».

9 листопада, 15:00 – екскурсія виставкою «Кров з молоком».

до 9 листопада – виставка «Кров з молоком»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

8 листопада, 12:00 – 13-17: історія Музею Ханенків. Вулична екскурсія.

8 листопада,14:00 – екскурсія виставкою «Африка: директ».

9 листопада, 12:00 – 13-17: історія Музею Ханенків. Вулична екскурсія

9 листопада, 14:00 – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ».

9 листопада, 15:00 – Читай-портик. Подорож Африкою.

8 листопада – тематична екскурсія «Тобілевичі і український культурний рух кінця 19 – початку 20 століття».

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих.

Екскурсії та події на замовлення:

Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою;

«Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

до 31 грудня – виставка «100 років мрії про музей»

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром».

Виставка «Авангардна Україна»

Виставка «Авангардна Україна» не є історико-архівною. Вона має на меті з’ясувати, яким чином українська авангардна спадщина може стати в нагоді для сьогоденної проєктної діяльності. В сучасних умовах намітилася небезпечна тенденція до символічної експлуатації авангардизму. Кон’юнктурні інтенції стають перепоною на шляху до посилення ролі української культури в глобальному культурному ландшафті. Будь-який ресурс є обмеженим і може виснажитися. Щоб уникнути цього, український авангард має розглядатися як важлива складова культурного капіталу, який треба примножувати.

Концептуальна рамка виставки полягає у тому, що театральний авангард мав яскраве соціально-інженерне спрямування. Ключовою ознакою авангардизму є експеримент. Йдеться про численні проби і помилки на шляху до істини. Сміливе відкидання хибних ідей супроводжується дбайливим збереженням того, що підтвердило свою цінність. Сцена дає можливість створювати якісні й безпечні соціальні моделі. На відміну від утопічних патернів, котрі одразу, без перевірки, впроваджуються у життя. Той, хто не відповідав тоталітарним шаблонам – підлягав ліквідації або залякувався до стану принизливої покірності.

На виставці будуть представлені роботи Костя Єлеви, бойчукістів з Межигірського осередку, Анатоля Петрицького, Олександра Хвостенко-Хвостова та Вадима Меллера. Вони уособлюватимуть важливі напрями пошуку шляхів розвитку України.

Коли: до 5 січня 2025 року

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 26.

до 7 листопада – персональна виставка робіт художниці-аматорки Наталії Власенко «Магія води».

до 30 листопада – виставковий проєкт «Мистецтво Казимира Малевича презентує виставку «Український тканий рушник» (у межах проєкту «Авангард. Витоки»).

протягом місяця – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

Виставка «Жанр амоніузм та знаки зодіаку»

Проєкт поєднує живопис, «ювелірне» мистецтво та філософію часу. У ньому авторка, Ольга Шинкаренко, досліджує гармонію між людиною, природою та власним внутрішнім світом.

Особливе місце у виставці посідають амоніти та наутілуси – давні мешканці океану віком понад 300–350 мільйонів років. Їхня форма стала джерелом натхнення для серії картин і прикрас, у яких минуле та сучасність зустрічаються у гармонії кольору й форми.Талант, натхнення та енергія природи створили унікальну атмосферу, яку не можна просто побачити. Її потрібно відчути.

Коли: до 1 грудня

Місце проведення: Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16Б.

Театри

Вистава «Величне століття. Веселе»

Позбуватись ілюзій неприємно і навіть небезпечно…Колись так зі світу пішла магія новорічних подарунків і зубної феї, а лелеки назавжди припинили приносити дітей. Тому дорослі міцно тримаються за власні ілюзії – часто цілими родинами й навіть суспільствами. Берегли свій спокій і в селищі…нехай буде Веселе.

Після Перемоги України життя тут стало щасливим і дуже передбачуваним. Аж одного дня стається страшне: голова селища Толік робить сенсаційну заяву, яка перевертає життя Веселого з ніг на голову. І здавалось би, яке діло щасливому суспільству до особистого життя ближнього? Але камінгаут Толіка стає ніби магічним дзеркалом, в якому одна за одною зникатимуть ілюзії.

Вистава-загадка і вистава-лабіринт, яку пропонуємо глядачу, небезпечна: вона може призвести до руйнування ілюзій. Будьте обережні!

Коли: 9 листопада, 18:00

Місце проведення: театр «Золоті ворота», вул. Шовковична, 7А.

8 листопада, 14:00 – «За лаштунками «Молодого».

8 листопада, 18:00 – вистава «Неймовірна історія кохання».

8 листопада, 18:00 – вистава «Ін'єкція безсмертя».

9 листопада, 18:00 – вистава «Сватання на Гончарівці».

9 листопада, 18600 – вистава «Синій автомобіль».

9 листопада, 18600 – вистава «Зашнурована пара».

Вистава «Неймовірна історія кохання»

Вони зустрілись… уві сні. А потім ще раз… і ще… І тепер, кожного разу прокинувшись, вони блукають вулицями міста, сподіваючись на зустріч. Здається, вона неминуча, адже у них є пароль, щоб не розминутись, – чудернацькі слова... Та чи зможуть вони відчути одне одного, доторкнутися, спіймати подих, тепло рук?.. А можливо, вони живуть на різних півкулях планети, у різні часи і епохи, та їхнє кохання так і залишиться усього лише сном...

Коли: 8 листопада, 18:30

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

8 листопада – «Червона Шапочка, або Десять пиріжків для бабусі», карпатська рапсодія;

9 листопада – «Був собі пес», вистава для сімейного перегляду.

8-9 листопада о 18:00 – вистава «Уявно хворий».

9 листопада, 14:00 – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

8 листопада – вистава «Дзвінок з минулого».

8 листопада – вистава «Жіноча логіка».

9 листопада – вистава «Поїхати не можна лишитися».

9 листопада – вистава «Легенда Києва».

Концерти

Тарас Петриненко. Зорепадом летять роки

Freedom Hall представляє великий концерт Тараса Петриненка, Тетяни Горобець і гурту «Гроно», який відбудеться 08 листопада. Автор неофіційного гімну України Тарас Петриненко разом з друзями дасть великий сольний концерт.

У програмі вечора легендарні пісні, які вже стали музичними символами нашої культури – «Пісня про пісню» (Зорепадом летять роки), «Україно», «Господи, помилуй нас» та інші улюблені композиції.

Коли: 8 листопада, 18:00

Місце проведення: Freedom Hall (Фрідом Хол), вул. Кирилівська, 134.

Концерт Артема Пивоварова

Артем Пивоваров створює пісні, пише музику на вірші класиків. «Коли мені добре – я пишу пісні. Коли мені погано – я теж пишу пісні», - розповідає про себе артист. Артем активно співпрацює з іншими музикантами. В нього є фіти з Надею Дорофєєвою, Клавдією Петрівною, Максом Барських та іншими.

Пивоваров вважає, що місія українських музикантів і виконавців полягає в тому, щоби відстоювати свою культуру і ідентичність.

Найвідоміші пісні у виконанні Артема Пивоварова: «Барабан», «Думи», «Очі», «Рандеву», «О, Панно!», «Маніфест», «Там у тополі».

Коли: 8-9 листопада, 18:30

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Стендапи

Імпровізаційне Шоу «Королі крінжу

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу» – це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки. Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу» – це комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються:

Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі.

Альбіна Тітова. Актриса театру і кіно, яка вважає, що імпровізація – це вища майстерність актора.

Свят Загайкевич – засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

В'ячеслав Ніконоров. Актор, режисер і прима театру «Чорний Квадрат».

Коли: 8 листопада

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Стендап. Найкращі жарти

У Comedy Room на глядачів чекають найкращі жарти та крута імпровізація від досвідчених коміків. Цього вечора на сцені: Микита Механіков, Микита Скремінський, Ден Че. Ведучий вечора Ваня Барбул.

Коли: 8 листопада, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.