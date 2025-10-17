У Львові нарешті відреставрують фасад театру Заньковецької

Першим етапом робіт стане встановлення риштувань

У Львові буде відреставровано фасад Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Ремонт буде проведено за кошти від розміщення реклами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Буде відреставровано ліву сторону будівлі у напрямку Львівської опери. На роботи потрібно орієнтовно 8 млн грн. На фасаді театру на вісім місяців розмістять рекламні банери мобільного оператора «Київстар». Усі отримані від реклами кошти – 1,8 млн грн, підуть на реставраційні роботи.

Буде відреставровано ліву сторону будівлі у напрямку Львівської опери фото: glavcom.ua

«Національний театр неодноразово готував проєктну документацію та звертався до державних органів щодо фінансування, однак щоб повністю відремонтувати фасад театру коштів не було. Щоб розпочати відновлення фасаду закладу, Львівська міська рада спільно з адміністрацією театру напрацювала тимчасовий механізм. Першим етапом стане встановлення риштувань за кошти місцевого підприємця», – йдеться в повідомленні.

Замовником робіт стане театр. Згодом міська рада розгляне можливість дозволити розмістити рекламу на фасаді іншим підприємствам. Усі надходження так само скерують для реставрації фасаду театру Заньковецької до повного завершення робіт.

Будівлю театру було зведено у 1836-1842 роках фото: glavcom.ua

«Театр є державним, коштів на його відновлення завжди не вистачало. Він перебуває в аварійному стані і з кожним роком його стан погіршується. Усі вільні кошти з міського бюджету ми спрямовуємо на підтримку ЗСУ та важливі для міста програми, натомість будівлю потрібно рятувати вже сьогодні. Тому ухвалили тимчасовий механізм, який дозволяє зберегти пам’ятку за участі приватного бізнесу», – каже керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Чотириповерхову будівлю нинішнього театру імені Марії Заньковецької у Львові звели у 1836-1842 роках як театр графа Скарбека. За радянської влади його перейменували на театр Заньковецької. У 2022 році споруда відзначила 180-річчя. Будівля є пам’яткою архітектури національного значення, що перебуває у державній власності.

До слова, Ігор Білиць став новим головним режисером Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької. Він замінив на посаді Давида Петросяна.