Режисер Резнікович із Москви наслав прокльони над людей, які українізували театр Лесі Українки

Театр російської драми та комедії імені Лесі Українки змінив назву після повномасштабного вторгнення РФ

Колишній головний режисер та генеральний директор Національного театру російської драми Михайло Резнікович розкритикував українізацію театру Лесі України. Він звинуватив у цьому колишнього міністра культури Олександра Ткаченка та свого наступника Кирила Кашлікова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Резніковича.

Режисер, який виїхав до Росії, наслав прокльони на колишнього міністра та нового головного режисера театру Лесі України. Він заявив, що якби не вони то, сьогодні, 15 жовтня, «театр святкував би дев'яносто дев'ять років».

Як відомо, Театр російської драми та комедії імені Лесі Українки змінив назву на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки ще в лютому 2022 року. Рішення було ухвалено через повномасштабну російську агресію проти України.

«Від імені всіх, всіх в театрі, хто пішов, хто віддав театру Лесі Українки все життя, від імені колишніх і нинішніх киян, тих, хто щиро, безкорисливо любив і любить театр я проклинаю Ткаченко, директора на віки віків! Проклинаю цей дует катів театру», – написав він.

За словами Резніковича, Ткаченко та Кашліков нібито осквернили могили тих, хто працював у театрі та пам'ять сотень тисяч киян «для яких театр був і близьким, і рідним».

«Ткаченко влаштував це за посадою. Розвалити культуру України було його прямим призначенням. А другий продовжує і сьогодні руйнувати театр зі своєї людської слабкості, з малого в кращому випадку таланту ну який він лідер випадку провінційний менеджер. ... забувши все, що театр зробив за тридцять років для нього», – заявив режисер.

Колишній генеральний директор театру звинуватив нинішнього очільника в знищенні театру Лесі України.

«Річ у тім, що той, хто нині заправляє балом у театрі, за останні роки знищив театр Лесі Українки як творчу, неповторну одиницю, віддавши його на відкуп, на годування десяткам найрізноманітніших варягів. Для них життя в стінах театру лише вісім тижнів і сума прописом... У цьому, без терміну давності, його злочин», – каже Резнікович.

Нагадаємо, Резнікович затято критикує діяльність театру без нього і заявляв про необхідність повернення російської мови на сцену. Водночас, столичний театр Лесі Українки анонсував десяток наступних прем'єр і готує нові гучні постановки.

Раніше Михайло Резнікович опублікував черговий критичний допис про нинішнього керівника театру, народного артиста України Кирила Кашлікова, який нібито знищив його легендарний кабінет.

До слова, у липні 2024 року Національна академія мистецтв України (НАМУ) позбавила колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка за пропаганду наративів країни-агресора. Міністерство культури та інформаційної політики ще у травні 2024 року вимагало позбавити колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка Національної академії мистецтв України.