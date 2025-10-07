Головна Скотч Шоу-біз
Актор, який різав вени на сцені театру Франка, розповів, чим його обурили Нищук, Петросян та Уривський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Жилюк: розумієте, я взагалі думав, що всім пофігу. Максимум хтось скаже: «Ну, ідіот, ну, психанув»
колаж: glavcom.ua

«Главком» поцікавився у Івана Жилюка, що спровокувало цей інцидент і чи не шкодує він?

Актор Іван Жилюк, який під час прослуховування у Театрі імені Івана Франка погрожував порізати себе на сцені, пояснив, через що обурився на генерального директора-художнього керівника театру Євгена Нищука, популярного режисера, який працює у театрі Давида Петросяна та режисера Івана Уривського, який теж працює в Театрі Франка. Жилюк зауважив, що його вчинок на сцені був не істерикою, а актом протесту проти цинізму системи та зверхнього ставлення комісії до молодих акторів. Актора обурила не стільки відмова, скільки форма проведення конкурсу. Про це Іван Жилюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

Актор стверджує, що результати конкурсу були відомі заздалегідь, і це стало ключовою причиною його перформансу. Він згадав свій досвід у 2018 році, коли прізвища переможців також були названі до початку прослуховувань.

«З одного боку, я розумію, що театр – своєрідна консервативна фабрика. І театр зорієнтований на те, щоб долучити надійних, близьких людей. Але система зобов’язує провести конкурс. Наскільки я знаю, прізвища тих, кого взяли цього року, були відомі заздалегідь. Виходить, що ці прослуховування – величезна вистава. Але якщо ви граєте цю виставу, то для чого ж ви так зверхньо себе поводите з людьми, які мають якісь сподівання? Я розслабився і отримав задоволення, але ж поряд були юні, прекрасні люди, за яких мені щиро боліло. Люди приїжджали з інших міст. Я чув, що одна дівчинка взагалі з іншої країни приїхала. І вона вибігала у сльозах через те, що її навіть не спробували послухати, якось не так з нею поговорили», – розповідає Жилюк.

Його обурило байдуже ставлення членів комісії, зокрема Євгена Нищука, Давида Петросяна та режисера Івана Уривського, який теж працює в Театрі Франка, до юних акторів, які приїжджали з інших міст і навіть країн.

«Люди приїжджали з інших міст... І вона [одна дівчинка] вибігала у сльозах через те, що її навіть не спробували послухати, якось не так з нею поговорили. Мене це зачепило.  Я дуже емпатую світу. Мені реально було боляче за всіх цих молодих акторів. І цей біль не про театр Франка, він не про конкретного Давида Петросяна чи Євгена Нищука. Він про те, що відбувається загалом. Любов втрачається. Ми не бачимо один одного, ми не чуємо один одного. Це те, що я кричав: «Форма, форма, форма». Ці «Інстаграми», «ТікТоки» перетворили нас на поверхневих людей. Ми дивимось на картинку. Мені як актору, який знімається в серіалах, кажуть: «Ти б схуд, накачався – будь красивий». Тому що люди люблять красивих. А я вважаю, що це не правильно. Люди перестали бачити один одного справжніми, складними», – розповів Жилюк.

Актор заперечив, що його дії були піаром, незважаючи на розголос та збіг із виходом нових серій «Жіночого лікаря», де повернувся його персонаж Віктор Романчук.

«Хтось може сказати, що піар. Але ж розумієте, я взагалі думав, що всім пофігу. Максимум хтось скаже: «Ну, ідіот, ну, психанув». А воно такий розголос отримало… Я здивований», – підкреслив Жилюк.

Актор зауважив, що після прослуховування ніхто з членів комісії із ним не зв'язувався. «Учень Петросяна сказав, що Петросян мене шукав після прослуховування, але я тоді вже пішов. Про щось хотів зі мною поговорити – навряд чи він хотів мене побити», – підсумував Жилюк.

Нагадаємо, у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка минулого тижня стався інцидент, який сколихнув акторський світ та заінтригував театралів. Під час конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу, який проходив 29 вересня, актор, що вийшов на сцену перед комісією, погрожував травмувати себе зумисно. Відповідне відео за пару днів з'явилося у соцмережах.

Головну роль в цьому інциденті зіграв Іван Жилюк, театральний та кіноактор, відомий широкому загалу за серіалами «Шлях» та «Жіночий лікар», він також позиціонує себе як викладач акторського мистецтва.

