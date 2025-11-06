Остап Ступка розповів про життя після ДТП та прокоментував чутки про алкогольну залежність (відео)

Актор зізнався, що може «добряче випити»

Український актор театру та кіно Остап Ступка розповів про те, як він переживав ДТП, у яке він потрапив в нетверезому стані. Актор поділився своїми думками під час інтерв’ю на YouTube-каналі Слави Дьоміна, повідомляє «Главком».

Остап Ступка зізнався, що ця аварія була для нього однією з найбільших помилок його життя. Проте, за словами актора, щоб мати здоровий глузд після таких подій, потрібно не впадати у депресію. «Це не просто помилка. Це фатальна помилка. Але треба не впадати в депресію, бо настрій тоді був, м’яко кажучи, невеселий і зробити все, що від тебе залежить, для людини, яка постраждала», – сказав Остап Ступка.

Новина про це ДТП розлетілася мережею, тоді ж актор зазнав хейту та критики зі сторони спільноти. Остап Ступка зізнався, що думав про можливий осуд людей на вулиці, тому навіть хотів одягати окуляри для прогулянки, що його не впізнали.

Актор розповів, що після резонансного ДТП він продовжував грати у виставах. Тож одного разу йому спало на думку вийти до глядачів на сцену, щоб перепросити. Однак його відмовив режисер та сказав, щоб той не поєднував особисте із роботою. «Я з режисером вистави зустрівся і сказав, що в мене є така думка, що мені треба це сказати глядачам, на що він відповів: «У жодному разі. Котлети окремо, мухи окремо. Грайте виставу». Добре, я зіграв виставу й мені виносять квіти, і я в шоці», – розповів актор.

Крім цього, актор розповів про алкогольну залежність. Зокрема його здивували чутки про те, що він має алкогольну залежність. Тож він це заперечив. «А це залежність? Залежність – це коли людина напевно десь лежить», – вважає актор. Артист додав, що може «добряче випити», однак залежності він не має.

4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва відбулася ДТП за участі Остапа Ступки. Актор, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, врізався в припарковане авто, в якому перебував чоловік. У результаті зіткнення потерпілий отримав травми, а водія затримали та доставили до СІЗО.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Прокуратура вимагає скасування вироку для Народного артиста України, провідного актора Театру Франка Остапа Ступки і призначення йому реального покарання. Під час судового засідання було озвучено апеляційну скаргу прокурора, він не погоджується з покаранням, яке восени 2023 року ухвалив Голосіївський райсуд столиці. Тоді Остапа Ступку було засуджено до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років.