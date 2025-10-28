Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Народна артистка Лариса Кадирова розказала, як її витурили з Театру Франка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У виставі «Не плачте за мною ніколи» акторка грає роль Юстини
фото: ФБ-сторінка Лариси Кадирової

«Тобі дають наказ і кажуть: підпишіть, що з такого-то числа ви у театрі не працюєте…»

Народна артистка України, лавреатка Шевченківської премії Лариса Кадирова, відома своїми моновиставами та роллю Марії Заньковецької, розповіла про своє нещодавнє звільнення з Національного театру імені Івана Франка. В інтерв'ю «Главкому» Лариса Кадирова підтвердила, що розставання не було «полюбовним» і відбулося через наказ керівництва.

«Тобі дають наказ і кажуть: підпишіть, що з такого-то числа ви у театрі не працюєте… Я сказала, що не буду підписувати. Сказала, що напишу заяву, бо сама йду від вас», – розповіла Кадирова.

Лариса Кадирова зазначила, що наказ про звільнення підписував гендиректор Михайло Захаревич, який згодом і сам втратив посаду. Акторка провела паралель між його діями та наступним звільненням: «Не знаю, з чим це пов’язано, але те, як він зі мною та з іншими вчинив, потім наздогнало його самого».

Кадирова наголосила, що попри свою відомість, вона не отримувала ролей від художніх керівників театру. «Богомазов не дав мені жодної роботи в театрі. І Ступка за всі роки свого керівництва теж не дав мені жодної роботи. Я працювала і робила моновистави, і за ті моновистави отримала Шевченківську премію», – зазначила Кадирова.

Акторка також заснувала Міжнародний фестиваль моновистав «Марія». Назва фестивалю є відсиланням до вистави «Марія Заньковецька», яку Кадирова грала 22 роки поспіль понад 600 разів у львівському театрі.

«Так. Ця вистава була першою ластівкою нашої Незалежності. А ви знаєте, що був час, коли я грала по три вистави на день і 9 годин не сходила зі сцени?», – розповіла акторка.  

Акторка також поділилася історією про свою роботу над виставою за новелою Марії Матіос «Не плачте за мною ніколи». Вона зазначила, що вісім років відмовлялася від матеріалу, але згодом погодилася на постановку з режисером Сергієм Павлюком, який є художнім керівником Херсонського обласного академічного театру імені Миколи Куліша.

«Ми граємо її вже одинадцятий рік… Я ввела у виставу пісні, ввела сьогоднішній день… Зараз я вдячна Марії Матіос за цю виставу», – розповіла Кадирова.

Нагадаємо, про переїзд зі Львова до столиці до театру імені Івана Франка Ларисі Кадировій говорити боляче. Але, як вона зазначає, час розкрити всі карти і розставити усі крапки над «і» ще не настав. У театрі Франка вона грала переважно у моновиставах, аж доки і цій формі співпраці не настав кінець. Зараз Кадирова співпрацює із херсонським театром імені Куліша. 

Читайте також:

Теги: театр Театр Франка акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лариса Кадирова у виставі «Не плачте за мною ніколи»
Народна артистка Лариса Кадирова: Я для себе закрила театр Франка Інтерв'ю
26 жовтня, 13:30
Олена Кравець виховує дев'ятирічних двійнят та має 22-річну доньку
«Була просто в розпачі». Олена Кравець про першу вагітність та дзвінки мамі
29 вересня, 12:29
Аніматор на прем'єрі фільму «Каховський об’єкт» (праворуч) та кадр з «Нічної зміни»
Перший український горор та заявка від Швейцарії на «Оскар». Кінопрем'єри тижня
3 жовтня, 18:12
Ніколь Кідман, яку підтримували її діти, прибула на показ Chanel у рамках Тижня моди в Парижі в понеділок увечері
Ніколь Кідман кардинально змінила імідж після розлучення
8 жовтня, 18:30
Артистка з родиною живе на дві країни: Польщу та Україну
«Це дорога в нікуди». Відома акторка висловилась про євроінтеграцію України
9 жовтня, 10:18
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
7 жовтня, 16:02
Юлія Сенюк вже багато років працює в кіноіндустрії для дорослих
Порноакторка Джозефіна Джексон – про дебют у великому кіно та хейтерів, які допомагають заробляти (ексклюзив)
16 жовтня, 15:08
Квитки, придбані на 22 та 23 жовтня, залишаються дійсними на інші дати у листопаді та грудні
Театр Лесі Українки другий день поспіль скасовує вистави через відсутність світла
23 жовтня, 13:45
Радіодиктант 2025: текст містив складні слова та діалектизми
Радіодиктант національної єдності: топ-10 слів, які могли заплутати учасників
Вчора, 14:59

Шоу-біз

Народна артистка Лариса Кадирова розказала, як її витурили з Театру Франка
Народна артистка Лариса Кадирова розказала, як її витурили з Театру Франка
Актора серіалу «Слуга народу» мобілізували. Він звернувся до друзів з проханням
Актора серіалу «Слуга народу» мобілізували. Він звернувся до друзів з проханням
Ольга Сумська заступилась за сестру, яку розкритикували за читання радіодиктанту
Ольга Сумська заступилась за сестру, яку розкритикували за читання радіодиктанту
Останні години подачі заявок на Нацвідбір. Які зірки хочуть на Євробачення-2026?
Останні години подачі заявок на Нацвідбір. Які зірки хочуть на Євробачення-2026?
Клопотенко нагодував японців борщем із продуктів, вирощених на розмінованих українських полях
Клопотенко нагодував японців борщем із продуктів, вирощених на розмінованих українських полях
Чотири українки підкорили німецьку адаптацію шоу «Голос країни» (відео)
Чотири українки підкорили німецьку адаптацію шоу «Голос країни» (відео)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua