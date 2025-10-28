Народна артистка Лариса Кадирова розказала, як її витурили з Театру Франка

«Тобі дають наказ і кажуть: підпишіть, що з такого-то числа ви у театрі не працюєте…»

Народна артистка України, лавреатка Шевченківської премії Лариса Кадирова, відома своїми моновиставами та роллю Марії Заньковецької, розповіла про своє нещодавнє звільнення з Національного театру імені Івана Франка. В інтерв'ю «Главкому» Лариса Кадирова підтвердила, що розставання не було «полюбовним» і відбулося через наказ керівництва.

«Тобі дають наказ і кажуть: підпишіть, що з такого-то числа ви у театрі не працюєте… Я сказала, що не буду підписувати. Сказала, що напишу заяву, бо сама йду від вас», – розповіла Кадирова.

Лариса Кадирова зазначила, що наказ про звільнення підписував гендиректор Михайло Захаревич, який згодом і сам втратив посаду. Акторка провела паралель між його діями та наступним звільненням: «Не знаю, з чим це пов’язано, але те, як він зі мною та з іншими вчинив, потім наздогнало його самого».

Кадирова наголосила, що попри свою відомість, вона не отримувала ролей від художніх керівників театру. «Богомазов не дав мені жодної роботи в театрі. І Ступка за всі роки свого керівництва теж не дав мені жодної роботи. Я працювала і робила моновистави, і за ті моновистави отримала Шевченківську премію», – зазначила Кадирова.

Акторка також заснувала Міжнародний фестиваль моновистав «Марія». Назва фестивалю є відсиланням до вистави «Марія Заньковецька», яку Кадирова грала 22 роки поспіль понад 600 разів у львівському театрі.

«Так. Ця вистава була першою ластівкою нашої Незалежності. А ви знаєте, що був час, коли я грала по три вистави на день і 9 годин не сходила зі сцени?», – розповіла акторка.

Акторка також поділилася історією про свою роботу над виставою за новелою Марії Матіос «Не плачте за мною ніколи». Вона зазначила, що вісім років відмовлялася від матеріалу, але згодом погодилася на постановку з режисером Сергієм Павлюком, який є художнім керівником Херсонського обласного академічного театру імені Миколи Куліша.

«Ми граємо її вже одинадцятий рік… Я ввела у виставу пісні, ввела сьогоднішній день… Зараз я вдячна Марії Матіос за цю виставу», – розповіла Кадирова.

Нагадаємо, про переїзд зі Львова до столиці до театру імені Івана Франка Ларисі Кадировій говорити боляче. Але, як вона зазначає, час розкрити всі карти і розставити усі крапки над «і» ще не настав. У театрі Франка вона грала переважно у моновиставах, аж доки і цій формі співпраці не настав кінець. Зараз Кадирова співпрацює із херсонським театром імені Куліша.