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«Академія гостинності». Як Київ готується приймати туристів після перемоги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Академія гостинності». Як Київ готується приймати туристів після перемоги
У столиці стартував другий сезон проєкту «Академія гостинності міста Києва»
фото: КМДА, Олексій Самсонов

Столиця працює над забезпеченням високого рівня сервісу для майбутніх гостей

Учора у столиці розпочався другий сезон проєкту «Академія гостинності міста Києва». Він передбачає підготувку волонтерів, які зможуть допомагати гостям безпечно та комфортно перебувати у столиці. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зокрема, проєкт зосереджений на інклюзивних практиках та підвищенні доступності для людей з інвалідністю.

«Академія гостинності» – це ще один важливий проєкт, який дозволить підтримувати високий рівень сервісу в Києві, щоб задовольнити всіх мешканців і гостей міста. Сьогоднішні реалії вимагають від нас відповідальних дій щодо створення інклюзивних умов для всіх, хто відвідує українську столицю. Наша мета – підготувати справжніх професіоналів, здатних втілювати найвищі стандарти обслуговування», – розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Як зазначається, до проєкту доєднаються світові експерти, які також поділяться інноваціями у сфері. Обмін досвідом дозволить упровадити передові практики та технології, стати частиною важливих подій та ініціатив, підвищити репутацію та привабливість для клієнтів.

«Ми хочемо допомогти волонтерам розширити свій багаж знань і досвіду, побудувати цінні й продуктивні зв’язки з експертами галузі та однодумцями, а також стати невід’ємною частиною туристичної ідентичності міста. Тому ми пропонуємо не лише теоретичні заняття, а й практичні воркшопи, нетворкінг-заходи та тренінги, де кожен зможе знайти щось цікаве для себе й надалі використовувати набуті знання», – підкреслила начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.

Проєкт триватиме до 27 вересня у форматі онлайн та офлайн на безоплатній основі.

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У столиці стартував другий сезон проєкту «Академія гостинності міста Києва»
фото: КМДА, Олексій Самсонов

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко і засновник ініціативи «Європейська столиця демократії» Гелфрід Карл у столичній мерії підписали Меморандум про співпрацю української столиці та неурядової організації ECoD. Київ долучився до проєкту «Європейська столиця демократії» та став партнером зі спеціальним статусом. 

Теги: волонтер туризм Київ

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