Акція проти «Інтера»: Нацкорпус їде до Льовочкіна

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Фото: Сергій Щербина Націоналісти під будівлею телеканалу, 9 травня 2018 р.

Зібралося близько сотні людей, щоб вирушити до будинку одного із власників телеканалу «Інтер» Сергія Льовочкіна

Представники «Національного корусу» заявляють про довгострокову акцію проти телеканалу «Інтер», в рамках якої вони планують приїхати сьогодні до будинку одного з власників каналу Сергія Льовочкіна.

Наразі у Києві близько сотні людей вже зібралися, щоб вирушити до Льовочкіна, вони чекають на автобуси біля станції метро Видубичі, повідомляє Громадське.

Як зазначалося, Нацкорпус закликає всіх охочих долучитися до пікету будинку одного з власників телеканалу «Інтер», народного депутата від Опозиційного блоку Сергія Льовочкіна у зв'язку з виходом в ефір концерту «Победа. Одна на всех» зі скандальними репліками ведучих.

Напередодні, 9 травня, в мережі опублікували відео з фрагментами концерту «Победа. Одна на всех», який телеканал «Інтер» підготував до Дні Перемоги.

У ролику ведучий заходу Андрій Доманський з-поміж іншого закликає не дозволяти, «щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно носили під час факельних маршів у нашій столиці».

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що регулятор негайно відреагує на висловлювання ведучих телеканалу, якщо ці репліки пройдуть в ефірі.

Уранці, 9 травня, активісти «Національного корпусу» прийшли під будівлю телеканалу «Інтер» з вимогою, щоб з вечірнього концерту були вилучені пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту. Також вони заявили, що вимагають позбавити канал ліцензії.

Водночас близько півсотні активістів всеукраїнської громадсько-політичної організації «Вільні люди» пікетували офіс «Національних інформаційних систем» по вулиці Щусєва, 26 із вимогою скасувати трансляцію концерту.

Однак увечері, 9 травня, «Інтер» все ж показав концерт «Победа. Одна на всех», не вирізавши скандальні слова ведучого.