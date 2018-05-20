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    Активістів «C14» викликають до поліції через розгін табору ромів на Лисій горі

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    Представники праворадикальної організації &laquo;С14&raquo; розібрали та спалили палатки з поселення ромів на Лисій горі
    Представники праворадикальної організації «С14» розібрали та спалили палатки з поселення ромів на Лисій горі

    У поліції стверджують, що не встановили осіб із «C14», які можуть бути причетні до нападу

    Керівник «C14» Євген Карась заявляє, що членів цієї праворадикальної організації викликають до поліції у зв’язку з нападом на табір ромів на Лисій горі у Києві.

    Про це він повідомив у коментарі Громадському радіо.

    «Вони викликають багатьох людей. Я не знаю, як вони кого шукають, але дуже багатьох активістів викликають. Навіть тих, хто вже не в «C14». Не знаю, за яким принципом», — сказав Карась.

    Тим часом у поліції стверджували, що не встановили осіб із «C14», які можуть бути причетні до нападу.

    Голосіївське управління столичної поліції станом на 17 травня не опитало представників праворадикальної організації у цій справі, повідомили в управлінні.

    Як повідомлялося, 21 квітня представники праворадикальної організації «С14» розібрали та спалили палатки з поселення ромів на Лисій горі – історичній місцевості в Голосіївському районі Києва.

    Роми стверджують, що «переконливими аргументами» націоналістів організації С14, які 20 квітня спалили ромське поселення на Лисі горі у Києві, були ножі, каміння, бити і пістолети.

    Поліція не розслідувала випадок спалення табору ромів на Лисій горі у Києві. За словами правоохоронців, офіційно до них відповідної інформації не надходило, ніхто заяв не писав.

    Очільник київської поліції Андрій Крищенко заявив, що на Лисій горі у Києві було спалено не табір ромів, а залишене ними сміття. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги ромів на побої або насильство.

    Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до столичної поліції з вимогою провести ретельне розслідування дій представників організації С14, які виселили ромів з Лисої гори у Києві та спалили їхній табір.

    Лише публікація відео нападу на ромів неподалік від Лисої гори стала підставою для негайного внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінальних проваджень.

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