Алкогольне застілля у квартирі на Лісовому масиві закінчилося вбивством

Між чоловіками сталася сварка, у ході якої один із них отримав смертельне поранення

До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що з квартири на вулиці Курчатова до медичного закладу доставлено невідомого чоловіка із забійними ранами голови та ножовим пораненням шиї. Через деякий час надійшло повідомлення про смерть пацієнта. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, яка задокументувала злочин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході відпрацювання виклику правоохоронці встановили особу потерпілого. Ним виявився 44-річний уродженець Чернігівської області, який у квартирі знайомої разом з товаришем вживали спиртні напої.

«Провівши ряд першочергових оперативно-розшукових дій, ми затримали місцевого мешканця, який зізнався у скоєному. Встановлено, що під час розпиття спиртних напоїв між потерпілим та його приятелем виник конфлікт, в ході якого останній схопив зі столу стакан та вдарив ним кілька разів по голові товариша, а потім ще ножем вдарив опонента в область шиї. З місця злочину правоохоронці вилучили посуд та ножі, які направили на проведення відповідних експертиз», - розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний раніше не судимий киянин.

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру у вчинення злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.