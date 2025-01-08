Поліг під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаймо Андрія Євлахова

На захист України від російських окупантів Андрій Євлахов добровільно пішов у квітні 2022 року

Воїн захищав рідну землю понад два роки – з квітня 2022 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Євлахова.

28 грудня 2024 року, під час виконання бойового завдання у Курській області загинув військовослужбовець Андрій Євлахов, житель Пирятина. Про це повідомила Пирятинська громада.

Андрій народився другого березня 1993 року у Пирятині. Хлопець рано осиротів, з дев'яти років його виховувала бабуся.

Навчався Андрій Євлахов у міській школі №4. Після закінчення школи здобув фах молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку у навчально-науковому центрі професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

У 2018–2021 роках працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Пирятинський делікатес».

На захист України від російських окупантів добровільно пішов у квітні 2022 року.

На захист України від російських окупантів Андрій Євлахов добровільно пішов у квітні 2022 року фото: Пирятинська громада, Facebook

Життя Андрія Євлахова обірвалося 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання у Курській області.

Прощання з Андрієм Євлаховим у Пирятині фото: Пирятинська громада, Facebook

Прощання з Андрієм Євлаховим фото: Пирятинська громада, Facebook

Прощання із загиблим захисником відбулося 4 січня 2025 року на площі перед адмінбудівлею міської ради Пирятина.

«Розділяємо біль рідних та схиляємо голови у скорботі. В пам'яті пирятинців Андрій Євлахов назавжди залишиться мужнім героєм-захисником, який віддав своє життя за свободу і незалежність рідної України. Вічна слава та вічна памʼять», – йдеться у дописі на сторінці Пирятинської громади у Facebook.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.