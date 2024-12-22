Трамп збирається закінчити війну в Україні і попередити Третю світову

Новообраний президент США збирається зустрітися з Путіним

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що закінчить війну Росії проти України, а також не допустить Третьої світової. Про це він заявив у виступі на консервативному форумі Am Fest.

«Я закінчу війну в Україні. Я зупиню хаос на Близькому Сході. І я не допущу, я обіцяю, Третьої світової війни. А ми дуже близькі до Третьої світової війни», – сказав Трамп.

Нагадаємо, під час цього ж виступу обраний президент США також заявив, що хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб завершити війну в Україні. Однак моменту зустрів потрібно дочекатися.

Нагадаємо, Путін хоче зустрічі з Трампом на рівних, під час якої вони розділять світ на сфери впливу. Два самопроголошених геополітичних лідера-альфа-самця зустрінуться наступного року. В одному кутку буде президент Дональд Трамп, який жадає мирної угоди з Україною, яка зробить його схожим на глобального миротворця. В іншому – російський диктатор Володимир Путін, хитрий, маніпулятивний і палко антиамериканський автократ, який сподівається спокусити Трампа створити новий світовий порядок без правил і прав людини.

Також ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ.