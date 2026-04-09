Суд повернув Києву ділянку за 32 млн грн у Солом’янському районі: що відомо

Ірина Міллер
glavcom.ua

Вартість земельної ділянки на вулиці Людмили Проценко оцінюється у 32 млн грн
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Ділянка розташована на зсувонебезпечній території

Господарський суд Києва задовольнив позов Солом’янської окружної прокуратури та зобов’язав приватне товариство повернути територіальній громаді міста земельну ділянку площею майже 0,7 га. Вартість цієї території на вулиці Людмили Проценко оцінюється у 32 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Підприємство отримало землю в оренду у 2006 році, але так і не розпочало жодних робіт на об'єкті. Ділянка розташована на зсувонебезпечній території. Орендар ігнорував необхідність проведення протизсувних та укріплювальних робіт, що створювало реальну загрозу для прилеглих будинків, міської інфраструктури та жителів столиці. Крім іншого, товариство систематично не сплачувало кошти за оренду землі.


фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Враховуючи всі ці порушення, суд повністю погодився з доводами прокурора. Тепер ділянка знову офіційно переходить у власність громади Києва.

Нагадаємо, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Господарського суду з позовом про скасування права власності на самочинно зведену будівлю по вул. Героїв Маріуполя. Окрім скасування реєстрації нерухомості площею майже 246 кв. м, прокурори наполягають на поверненні територіальній громаді земельної ділянки, на якій розташований об’єкт. 

