Суд повернув Києву ділянку за 32 млн грн у Солом’янському районі: що відомо

Ділянка розташована на зсувонебезпечній території

Господарський суд Києва задовольнив позов Солом’янської окружної прокуратури та зобов’язав приватне товариство повернути територіальній громаді міста земельну ділянку площею майже 0,7 га. Вартість цієї території на вулиці Людмили Проценко оцінюється у 32 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Підприємство отримало землю в оренду у 2006 році, але так і не розпочало жодних робіт на об'єкті. Ділянка розташована на зсувонебезпечній території. Орендар ігнорував необхідність проведення протизсувних та укріплювальних робіт, що створювало реальну загрозу для прилеглих будинків, міської інфраструктури та жителів столиці. Крім іншого, товариство систематично не сплачувало кошти за оренду землі.

Земельна ділянка у Солом’янському районі знову офіційно переходить у власність громади Києва фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Враховуючи всі ці порушення, суд повністю погодився з доводами прокурора. Тепер ділянка знову офіційно переходить у власність громади Києва.

