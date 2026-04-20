Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кількість хворих на ГРВІ та грип у Києві зросла, але медики повідомили про позитивну тенденцію

glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
фото: onclinic.ua

У столиці за останній тиждень зафіксовано понад 9 тисяч нових випадків захворювання на грип і ГРВІ, зокрема на Covid-19. Зростання кількості хворих відбулося переважно за рахунок дитячого населення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ». 

За 16-й тиждень 2026 року в Києві зареєстрували 9 045 нових випадків захворюваності на грип, ГРВІ та Covid-19. Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс на 4,4%.

За офіційною інформацією, ситуація в місті має наступний вигляд:

  • Загальна кількість хворих: за тиждень зареєстровано 9 045 нових випадків (показник захворюваності 306,4, що на 44,2% нижче середнього рівня епідпорогу).
    Дитяча захворюваність: захворіли 5 329 дітей, з них 3 291 – школярі.
    Дорослі: зафіксовано 3 716 випадків захворювання.
    Covid-19: на коронавірус за тиждень захворіли 14 осіб, серед яких одна дитина.

Незважаючи на загальне зростання кількості хворих, рівень госпіталізації знизився. Протягом тижня до лікарень потрапили 96 пацієнтів (із них 73 дитини). Хворих на коронавірус, які б потребували стаціонарного лікування, не зафіксовано.

Поточний показник захворюваності становить 306,4, що на 44,2% нижче епідемічного порогу. Летальних випадків упродовж тижня не зареєстровано. 

Медики наголошують, що вакцинація залишається найнадійнішим засобом захисту від тяжкого перебігу грипу та Covid-19. 

Минулого тижня повідомлялося, що епідеміологічна ситуація в столиці погіршується. Фахівці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб зазначали, що попри значну кількість хворих, показник захворюваності нижчий за епідпоріг на 61,5%. Проте спостерігається чітка тенденція до зростання активності вірусів серед дитячого населення.

Теги: Київ грип вакцинація населення школярі дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua