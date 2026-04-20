Кількість хворих на ГРВІ та грип у Києві зросла, але медики повідомили про позитивну тенденцію

У столиці за останній тиждень зафіксовано понад 9 тисяч нових випадків захворювання на грип і ГРВІ, зокрема на Covid-19. Зростання кількості хворих відбулося переважно за рахунок дитячого населення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

За 16-й тиждень 2026 року в Києві зареєстрували 9 045 нових випадків захворюваності на грип, ГРВІ та Covid-19. Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс на 4,4%.

За офіційною інформацією, ситуація в місті має наступний вигляд:

Загальна кількість хворих: за тиждень зареєстровано 9 045 нових випадків (показник захворюваності 306,4, що на 44,2% нижче середнього рівня епідпорогу).

Дитяча захворюваність: захворіли 5 329 дітей, з них 3 291 – школярі.

Дорослі: зафіксовано 3 716 випадків захворювання.

Covid-19: на коронавірус за тиждень захворіли 14 осіб, серед яких одна дитина.

Незважаючи на загальне зростання кількості хворих, рівень госпіталізації знизився. Протягом тижня до лікарень потрапили 96 пацієнтів (із них 73 дитини). Хворих на коронавірус, які б потребували стаціонарного лікування, не зафіксовано.

Поточний показник захворюваності становить 306,4, що на 44,2% нижче епідемічного порогу. Летальних випадків упродовж тижня не зареєстровано.

Медики наголошують, що вакцинація залишається найнадійнішим засобом захисту від тяжкого перебігу грипу та Covid-19.

Минулого тижня повідомлялося, що епідеміологічна ситуація в столиці погіршується. Фахівці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб зазначали, що попри значну кількість хворих, показник захворюваності нижчий за епідпоріг на 61,5%. Проте спостерігається чітка тенденція до зростання активності вірусів серед дитячого населення.