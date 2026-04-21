Головна Світ Соціум
search button user button menu button

НПЗ у Туапсе зупинився після ударів дронів по порту

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відновлення Туапсинського НПЗ лишається під питанням
скріншот з відео

Пожежі на нафтосховищах і пошкоджена інфраструктура зірвали експорт – відновлення роботи не прогнозують

Туапсинський нафтопереробний завод майже повністю припинив роботу після серії дронових атак на портову інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами джерел, удари 16 та 20 квітня завдали значної шкоди об’єктам у порту Туапсе, що призвело до зупинки роботи підприємства.

Зокрема, були пошкоджені транспортні вузли, а також спалахнули сховища нафтопродуктів. Масштабні пожежі унеможливили завантаження продукції на танкери, фактично паралізувавши експорт.

Співрозмовники агентства зазначають, що гасіння пожеж ускладнене, а точні терміни відновлення роботи НПЗ не називаються з міркувань безпеки.

Туапсинський НПЗ є одним із важливих експортних об’єктів Росії. Його потужності становлять близько 12 млн тонн нафти на рік, або приблизно 240 тисяч барелів на добу. Підприємство виробляє дизельне паливо, мазут, вакуумний газойль та інші нафтопродукти, більшість з яких постачається на зовнішні ринки.

Зупинка такого об’єкта може вплинути на експортні потоки російських нафтопродуктів, особливо на тлі вже існуючих обмежень і пошкоджень інфраструктури.

Раніше у районі російського порту Туапсе зафіксовано активізацію судноплавства. Серед суден, що прибули, – щонайменше один нафтовий танкер, який став на якір поблизу узбережжя. Ще один танкер протягом дня залишив порт. 

До слова, Росія у квітні різко скоротила видобуток нафти після серії атак українських дронів по ключових енергетичних об’єктах, що призвело до втрат у сотні тисяч барелів щодоби. 

Читайте також:

Теги: дрон росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua