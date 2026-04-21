НПЗ у Туапсе зупинився після ударів дронів по порту

Пожежі на нафтосховищах і пошкоджена інфраструктура зірвали експорт – відновлення роботи не прогнозують

Туапсинський нафтопереробний завод майже повністю припинив роботу після серії дронових атак на портову інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами джерел, удари 16 та 20 квітня завдали значної шкоди об’єктам у порту Туапсе, що призвело до зупинки роботи підприємства.

Зокрема, були пошкоджені транспортні вузли, а також спалахнули сховища нафтопродуктів. Масштабні пожежі унеможливили завантаження продукції на танкери, фактично паралізувавши експорт.

Співрозмовники агентства зазначають, що гасіння пожеж ускладнене, а точні терміни відновлення роботи НПЗ не називаються з міркувань безпеки.

Туапсинський НПЗ є одним із важливих експортних об’єктів Росії. Його потужності становлять близько 12 млн тонн нафти на рік, або приблизно 240 тисяч барелів на добу. Підприємство виробляє дизельне паливо, мазут, вакуумний газойль та інші нафтопродукти, більшість з яких постачається на зовнішні ринки.

Зупинка такого об’єкта може вплинути на експортні потоки російських нафтопродуктів, особливо на тлі вже існуючих обмежень і пошкоджень інфраструктури.

Раніше у районі російського порту Туапсе зафіксовано активізацію судноплавства. Серед суден, що прибули, – щонайменше один нафтовий танкер, який став на якір поблизу узбережжя. Ще один танкер протягом дня залишив порт.

До слова, Росія у квітні різко скоротила видобуток нафти після серії атак українських дронів по ключових енергетичних об’єктах, що призвело до втрат у сотні тисяч барелів щодоби.