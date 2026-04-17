Проїзд у київському метро. Яка ціна є чесною?

Мер Кличко каже, що метро в Києві подорожчає. Скільки готові платити ви?

Відразу зазначу: десятки років я всіх переконую, що такого дешевого транспорту, як у Києві, нема ніде в світі. І ми це чомусь не цінуємо.

Про реальну ціну проїзду я все зрозумів чверть віку тому, коли вперше спустився у метро Лондона... Порахував тариф у гривнях за секунду, а враження – на все життя)))

Свято переконаний, нинішні 8 грн – справді глибоко збиткові. Так вважав навіть 8 років тому, коли цей тариф запровадили.

Але сьогодні в мені посіяли сумнів…

На «Главкомі» вийшла цікава авторська розвідка від Громадської ініціативи «Голка» на тему реальної вартості проїзду в метро і реального фінансового стану столичного метрополітену. Аргументи чиновників про «економіку», «тарифи», «електрику», «профспілки»… це все справді серйозно.

Але диявол, як відомо, завжди криється у деталях. «Голка» занурилася у фінансові звіти комунального підприємства і побачила там…

Ключове слово – «амортизація». Саме її акуратно прошивають у нову «собівартість» поїздки. Додають так, що завтра - «з вас за проїзд 60 грн».

Отож. Мер Віталій Кличко хоче підняти ціну, бо місто дотує транспорт на мільярди, все дорожчає, і взагалі «так далі не можна».

І тут раптом ініціативний і допитливий містянин відкриває звіти самого метро і бачить там:

зарплати стабільно ростуть на 20%+ у рік;

інвестиції – стабільно мільярди;

на рахунках лежать мільярди;

гроші від реклами ідуть не метрополітену...

І при цьому попередній керівник в бігах, бо жив на широку ногу до непристойності. Тобто гроші є. Але... їх якось не вистачає.

Коротше: нас хочуть покатати дорожче. Але перед тим – вже трохи прокатали в бухгалтерії.