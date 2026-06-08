Смертельна ДТП на Караваєвих дачах: суд обрав запобіжний захід водію Mercedes

Підозрюваний водій Павло Плешивцев під час обрання запобіжного заходу в Шевченківському райсуді Києва, 8 червня 2026 року

На суді Плешивцев заявив, що «відчуває себе дуже винним»

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід водієві Mercedes-Benz через смертельну ДТП біля підземного переходу в Києві, в якій загинули четверо людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

​​Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 серпня без альтернативи внесення застави.

Прокурор просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без можливості внесення застави для підозрюваного водія Павла Плешивцева.

«Зібрано достатньо доказів, що він причетний до цього правопорушення. Також є ризики переховування від правоохоронців, незаконного впливу на потерпілих та свідків. Зокрема, один із свідків – це пасажир автівки, якою він керував», – зауважив прокурор.

«Для нього, як для батька п'ятьох дітей, є нестерпним те, до чого він причетний. Він не дуже задоволений, що залишився живий. Ми не проти тримання під вартою. Однак, мій підзахисний вже фактично перебуває під вартою в лікарні, а в СІЗО цей процес буде ускладнений», – сказав його адвокат Євгеній Мельниченко.

Захисник зазначив, що в матеріалах клопотання не наведені довідки про стан підозрюваного. За його словами, чоловіка в лікарні охороняють шестеро людей, а в палаті встановлені броньовані двері й камери відеонагляду.

«Тримання під вартою передбачає обмеження в пересуванні, проте не обмежує право отримувати медичну допомогу в умовах слідчого ізолятора», – зауважив прокурор.

Адвокат додав, що він зі своїм підзахисним планують повністю співпрацювати з прокурором і слідчим і «відбілюватися вони не збираються».

Водій на суді розповів, що до аварії займався тепличним господарством та працював у таксі. «Відчуваю себе дуже винним», – сказав Плешивцев.

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. Як відомо, водієм Mercedes-Benz є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне».

За даними слідства, він не впорався з керуванням. Водій отримав травми та був госпіталізований. На момент ДТП чоловік був тверезим, розповіли в Офісі генпрокурора.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів – за інші порушення ПДР. Також у березні 2026 року за його участі сталася ДТП без потерпілих.