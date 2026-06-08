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Під Києвом туристи масово витоптують фермерське поле заради «інстаграмних» фото: деталі скандалу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під Києвом туристи масово витоптують фермерське поле заради «інстаграмних» фото: деталі скандалу
Авторка допису поспілкувалася з власником поля і зізналася, що літній чоловік ледве стримував сльози через нашестя «туристів»
фото: rina_keratin_/threads.com

Фермер засіяв землю рижієм на олію, проте разом із культурною рослиною рясно зійшов дикий мак

Соціальні мережі збурив допис блогерки olik.kotsuba у Threads, яка поділилася історією макового поля поблизу Києва. Те, що для сотень любителів гарних кадрів стало безкоштовною «інстаграмною локацією», для літнього господаря перетворилося на особисту трагедію. Про це пише «Главком».

Фермер ледве стримує сльози через нашестя «туристів»

Як розповіла блогерка, власник засіяв землю рижієм на олію, проте разом із культурною рослиною рясно зійшов дикий мак. Він перетворив ділянку на яскраво-червоне море. Новина про мальовничу фотозону швидко розлетілася соцмережами, і туди рушили натовпи мисливців за кадрами.

Авторка допису поспілкувалася з власником поля і зізналася, що літній чоловік ледве стримував сльози через нашестя «туристів».

«Чоловік говорив зі мною і ледве не плакав. Розказував, скільки сил він вкладає, щоб господарювати. Розказував, що син на війні і дуже змінився, і коли приїздить додому, то дуже нервовий. Розказував, що зять їздив у Францію навчати тамтешніх військових керувати безпілотниками», – ділиться авторка.

Блогерка olik.kotsuba поділилася історією власника одного макового поля на Київщині
Блогерка olik.kotsuba поділилася історією власника одного макового поля на Київщині
скриншот допису

Поки родина фермера віддає всі сили на захист країни на фронті та тримає аграрний сектор у тилу, відвідувачі безжально витоптують посіви заради красивих знімків у соцмережах.

За словами блогерки, власник чергував на полі і просив людей не топтати його посіви
За словами блогерки, власник чергував на полі і просив людей не топтати його посіви
скриншот допису

Блогерка стверджує, що поле розташоване у селі під Києвом. 

Під Києвом туристи масово витоптують фермерське поле заради «інстаграмних» фото: деталі скандалу фото 1
скриншот

Блогерка закликала колег та любителів красивих кадрів бути людянішими та поважати чужу працю.

«Любі фотографи! Якщо ви знайшли поле з цвітом, то, будь ласка, подивіться, чи там росте ще щось, окрім того, що цвіте. Якщо поле в селі, то не полінуйтесь зайти в ближню хату і запитати, чиє воно, щоб попросити дозволу на зйомку. Ну якось може треба бути людьми хоч трохи?!» – звертається olik.kotsuba.

Допис блогерки до фотографів
Допис блогерки до фотографів
скриншот

За словами користувачки мережі під ніком macramelana, поле знаходиться біля її рідного села у Бориспільському районі.

Під Києвом туристи масово витоптують фермерське поле заради «інстаграмних» фото: деталі скандалу фото 2
скриншот відео

Реакція українців 

Допис блогерки викликав шквал обурення серед українців. Користувачі соцмереж засуджують поведінку мисливців за кадрами та закликають поважати працю фермерів, які тримають продовольчий фронт у надважких умовах.

Зокрема, емоційним коментарем поділилася донька одного з українських аграріїв:

«Я дочка агронома і сьогодні бачу кожен другий пост про поле з маками, і повністю розділяю біль чоловіка, котрий своїми силами вирощує врожай, не спить ночами, обробляє поля, трясеться за кожну рослинку... Українські агрономи в період війни роблять неймовірне! Рятують поля, коли літають "шахеди", обробляють під звук вибухів і працюють зранку і до ночі. Сором за людей, дуже сильний!» – пише anastasiia.burtova.

Допис Анастасії Буртової
Допис Анастасії Буртової
скриншот

Інші користувачі додають, що навіть маючи мрію про подібні кадри, після таких новин бажання влаштовувати зйомки зникає, адже хочеться вберегти красу від знищення. Водночас люди дивуються безпардонності «туристів», які забувають, що земля комусь належить: «А я сьогодні дізналася, що то поле приватне і фермер, м'яко кажучи, в шоці від дикунів», – зазначає yanalove1989.

Під Києвом туристи масово витоптують фермерське поле заради «інстаграмних» фото: деталі скандалу фото 3
скриншот

Обурення підігріває й те, що деякі відвідувачі втратили будь-які рамки пристойності. Користувачі Threads повідомляють, що в мережі вже з'явилися кадри, де «інстаграмники» заїжджають на квітучу ділянку безпосередньо на автомобілях.

Автівки на маковому полі
Автівки на маковому полі
фото: extraopium

«Ну це ясно, що поле приватне, люди як дикі. Ну зроби фото собі збоку і не топчи це все», – обурюється vinamoor.

Допис блогера vinamoor
Допис блогера vinamoor
скриншот

Нагадаємо, у ніч на 29 квітня у столиці зафіксовані випадки умисного пошкодження квітників у кількох районах. Як повідомили в комунальному об'єднанні «Київзеленбуд», невідомі знищили клумби тюльпанів, які перебували у фазі активного цвітіння. Зокрема, факти вандалізму зафіксовані в Шевченківському та Святошинському районах. Зелені насадження пошкоджені на таких локаціях: сквер імені Сергія Виноградського, Каштановий бульвар, Львівська площа, сквер Артема Соханя та Берестейський проспект.

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Теги: Київ земля соціальні мережі фермер Threads

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