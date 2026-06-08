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У Києві нетверезий водій без номерів протаранив три авто патрульних, які його блокували

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві нетверезий водій без номерів протаранив три авто патрульних, які його блокували
Всі обставини нічного переслідування встановлюють слідчі
фото: патрульна поліція Києва

З'ясувалося, що водій уже позбавлений прав на 10 років за п'яне водіння, але знову сів за кермо нетверезим

У Дніпровському районі столиці патрульні затримали водія з ознаками сп’яніння. Чоловік намагався втекти від інспекторів та пошкодив три поліцейські автівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Honda, який рухався містом без номерного знака. На законну вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував – натомість він тиснув на газ і почав тікати, стрімко збільшуючи швидкість. 

Патрульні розпочали переслідування та зуміли заблокувати автівку порушника на вулиці Будівельників. Проте навіть це не зупинило керманича: намагаючись вирватися з пастки, він протаранив три службові автомобілі. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. 

Водій уже був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 10 років за аналогічну їзду під мухою. Попри сувору заборону суду, він знову сів за кермо нетверезим.
Водій уже був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 10 років за аналогічну їзду під мухою. Попри сувору заборону суду, він знову сів за кермо нетверезим.
фото: патрульна поліція Києва

Коли інспектори почали спілкуватися з водієм та його пасажиром, у правопорушників помітили явні ознаки сп’яніння. Чоловіки поводилися агресивно та намагалися накивати п'ятами з місця події. Зрештою, патрульним довелося застосувати до них спецзасоби та затримати відповідно до ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію». 

Під час перевірки документів з'ясувалося, що водій раніше вже був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 10 років за аналогічну їзду у нетверезому стані. Попри сувору заборону суду, він знову сів за кермо після вживання алкоголю. 

На зухвалого керманича Honda інспектори склали цілий пакет адмінматеріалів:

  • протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
  • протокол за ст. 122-2 (Невиконання законної вимоги про зупинку);
  • постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Експлуатація транспортного засобу без номерного знака);
  • постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Наразі всі обставини нічного переслідування встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями на Берестейському проспекті у Святошинському районі, під час заїзду на шляхопровід, 46-річний керманич легковика зіткнувся із електромобілем Tesla, який рухався попереду в тій самій смузі. У результаті автопригоди 40-річна пасажирка автомобіля Lada отримала тяжкі поранення – уламок розбитого скла пошкодив їй яремну вену на шиї. Під час перевірки правоохоронці встановили, що винуватець аварії перебував у стані сп’яніння – «Драгер» показав 2,48 проміле.  

До слова, водієм Mercedes-Benz, який на шаленій швидкості влетів у підземний перехід на перехресті вулиць Уманської та Івана Світличного в Солом'янському районі, є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». До трагедії він уже був учасником чотирьох зафіксованих аварій – дві з них трапилися цього року. Крім того, його неодноразово штрафували за систематичне перевищення швидкості.

Теги: Київ алкоголь водій порушник

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