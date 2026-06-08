Вибух на терміналі «Нової пошти» у Києві: затримано відправника небезпечної посилки

Оперативники СБУ та поліцейські затримали фігуранта за місцем його проживання у Запорізькій області

Правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення

Служба безпеки України та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві 5 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Подія сталася вранці під час розвантаження посилок, коли одна з них раптово здетонувала. За даними слідства, відправлення містило заборонені для пересилання осколкові боєприпаси.

Наслідки вибуху у поштовому терміналі фото: пресцентр СБУ

Правоохоронці з'ясували, що відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі. Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав незаконно придбані засоби ураження своєму знайомому до Києва.

Речові докази, зібрані на місці вибуху фото: пресцентр СБУ

Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Солом’янський районний суд м. Києва обрав фігуранту безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, поліція встановлює обставини вибуху, який стався вранці 5 червня на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Подію кваліфіковано як терористичний акт.