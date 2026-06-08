Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибух на терміналі «Нової пошти» у Києві: затримано відправника небезпечної посилки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вибух на терміналі «Нової пошти» у Києві: затримано відправника небезпечної посилки
Оперативники СБУ та поліцейські затримали фігуранта за місцем його проживання у Запорізькій області
фото: пресцентр СБУ

Правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення

Служба безпеки України та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві 5 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Подія сталася вранці під час розвантаження посилок, коли одна з них раптово здетонувала. За даними слідства, відправлення містило заборонені для пересилання осколкові боєприпаси.

Наслідки вибуху у поштовому терміналі
Наслідки вибуху у поштовому терміналі
фото: пресцентр СБУ

Правоохоронці з'ясували, що відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі. Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав незаконно придбані засоби ураження своєму знайомому до Києва.

Речові докази, зібрані на місці вибуху
Речові докази, зібрані на місці вибуху
фото: пресцентр СБУ

Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Солом’янський районний суд м. Києва обрав фігуранту безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. 

Нагадаємо, поліція встановлює обставини вибуху, який стався вранці 5 червня на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Подію кваліфіковано як терористичний акт.

Читайте також:

Теги: вибух теракт Київ Нова пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі офіційної реакції очільника столиці на звернення колективу «Київпастрансу» немає
Система «шлагбаум»: працівники «Київпастрансу» поскаржилися Кличку на топменеджмент
20 травня, 17:20
У Департаменті просять киян і гостей міста дбайливо ставитися до об’єктів благоустрою та дотримуватися правил безпеки біля фонтанів
У Києві стартував сезон фонтанів: адреси та розклад роботи
21 травня, 15:21
Керівник театру наголосив, що всі пошкодження будуть оперативно усунуті
Театр Франка постраждав через атаку РФ. Нищук звернувся до глядачів
24 травня, 19:30
Разом із рятувальниками, медиками та небайдужими громадянами поліцейські допомагали постраждалим
Поліція зафільмувала перші хвилини після удару РФ по Києву: моторошне відео
24 травня, 20:51
Вибиті вибуховою хвилею вікна у Будинку письменників України
Будинок письменників у Києві кличе на толоку після російського обстрілу
25 травня, 12:14
У столиці внаслідок масованого обстрілу 24 травня постраждало 87 людей
Масована атака на Київ 24 травня 2026 року: рятувальники четверту добу ліквідовують наслідки
28 травня, 21:23
Камалія показала наслідки російського обстрілу, під який потрапив її бізнес
Бізнес співачки Камалії втретє за 16 днів постраждав внаслідок обстрілу Києва
3 червня, 10:51
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги
1 червня, 20:35
Запоріжжя потрапило під удар окупантів
Росія атакувала Запоріжжя: один із районів частково знеструмлено
Вчора, 06:34

Новини

Вибух на терміналі «Нової пошти» у Києві: затримано відправника небезпечної посилки
Вибух на терміналі «Нової пошти» у Києві: затримано відправника небезпечної посилки
У Києві повітряна тривога тривала 39 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 39 хвилин
У Києві нетверезий водій без номерів протаранив три авто патрульних, які його блокували
У Києві нетверезий водій без номерів протаранив три авто патрульних, які його блокували
У Києві розпочався сезон черешні: які ціни на ринках
У Києві розпочався сезон черешні: які ціни на ринках
Рух пішоходів на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої обмежено до 15 вересня (схема)
Рух пішоходів на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої обмежено до 15 вересня (схема)
У Києві чоловік ходив подвір’ям біля багатоповерхівки і стріляв
У Києві чоловік ходив подвір’ям біля багатоповерхівки і стріляв

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua