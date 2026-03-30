Росіяни вдарили по Сумщині: поранено понад десяток людей

Під ударами російських керованих авіабомб опинився житловий сектор

Окупаційна армія РФ завдала авіаударів по Глухівській громаді на Сумщині. Внаслідок обстрілу постраждали 11 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Зазначається, що під ударами російських КАБів опинився житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі.

«На цю хвилину відомо про 11 постраждалих, серед них – одна дитина. Усіх доставлено до лікарні», – каже він.

Крім того, Григоров повідомив, що у важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.

