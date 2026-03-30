Росіяни вдарили по Сумщині: поранено понад десяток людей

Ростислав Вонс
Внаслідок російського обстрілу відомо про щонайменше 11 постраждалих
фото: Сумська ОВА

Під ударами російських керованих авіабомб опинився житловий сектор

Окупаційна армія РФ завдала авіаударів по Глухівській громаді на Сумщині. Внаслідок обстрілу постраждали 11 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Зазначається, що під ударами російських КАБів опинився житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі.

«На цю хвилину відомо про 11 постраждалих, серед них – одна дитина. Усіх доставлено до лікарні», – каже він.

Крім того, Григоров повідомив, що у важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, російські загарбники скинули авіабомбу по центру Слов’янська Донецької області. Пошкоджено єдиний пологовий будинок в області.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська поцілили по місту Нікополь за допомогою ударних безпілотників.

До слова, у березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів, як і число знищених російських цілей, зросли майже на 55% порівняно з лютим. Про це головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив за результатами робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам.

