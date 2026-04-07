Вертинський у ролі Гарпагона: Молодий театр покаже прем’єру комедії «Скупий»

Комедія «Скупий» – це історія про ідеал і про те, як одна ідея може визначити життя людини

11 квітня на основній сцені Молодого театру відбудеться прем’єра вистави «Скупий» у постановці Крістофа Галіота. Це радикально нове прочитання класики Мольєра, де головну роль виконує легендарний український актор Олексій Вертинський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу театру.

Для Гарпагона ідеал – гроші. І в цьому полягає дивовижна чесність героя. У світі, де всі говорять про ефемерні почуття, саме він виявляється найбільш відвертим із самим собою. Це не просто суперечка батьків і дітей. Це зіткнення людини, яка має ідеал, із тими, хто його позбавлений. На тлі красивих слів молодих героїв про кохання, у яке важко повірити, Гарпагон зі своєю прямолінійною вірою у гроші виглядає парадоксально щирим.

Режисер ставить глядачеві незручне питання: чи справді розв’язка цієї історії благополучна? А може, загальна ідилія – лише сон, казкова поступка нашому бажанню побачити щасливий фінал?

6 фото На весь екран









Проєкт здійснюється за підтримки Французького інституту в Україні.

Коли: 11 квітня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Нагадаємо, 22 березня на камерній сцені Молодого театру відбулася прем’єра вистави «Жити, не очікуючи смерті» за п’єсою Джона Маррелла. Це зворушлива й іронічна розповідь про останнє літо життя легенди світової сцени – французької акторки Сари Бернар. Сюжет розгортається на узбережжі Середземного моря, де хвора, утім сповнена внутрішньої сили акторка разом зі своїм багаторічним компаньйоном Піту реконструює історію власної слави, сповнену іронії та гіркої самотності. Спогади про тріумфи, блискучі ролі та бурхливе особисте життя переплітаються з теперішнім – тихим, крихким існуванням, наповненим внутрішньою гідністю.