Вертинський у ролі Гарпагона: Молодий театр покаже прем’єру комедії «Скупий»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вертинський у ролі Гарпагона: Молодий театр покаже прем’єру комедії «Скупий»
Олексій Вертинський під час репетиції «Скупого» у Молодому театрі
фото: Молодий театр/Facebook

Комедія «Скупий» – це історія про ідеал і про те, як одна ідея може визначити життя людини

11 квітня на основній сцені Молодого театру відбудеться прем’єра вистави «Скупий» у постановці Крістофа Галіота. Це радикально нове прочитання класики Мольєра, де головну роль виконує легендарний український актор Олексій Вертинський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу театру.

До прем'єри вистави залишаються лічені дні
До прем’єри вистави залишаються лічені дні
фото: Молодий театр/Facebook

Класична комедія «Скупий» в інтерпретації французького режисера Крістофа Галіота – це історія про ідеал і про те, як одна ідея може визначити життя людини. 

Фото з репетиції перед прем'єрою
Фото з репетиції перед прем’єрою
фото: Молодий театр/Facebook

Для Гарпагона ідеал – гроші. І в цьому полягає дивовижна чесність героя. У світі, де всі говорять про ефемерні почуття, саме він виявляється найбільш відвертим із самим собою. Це не просто суперечка батьків і дітей. Це зіткнення людини, яка має ідеал, із тими, хто його позбавлений. На тлі красивих слів молодих героїв про кохання, у яке важко повірити, Гарпагон зі своєю прямолінійною вірою у гроші виглядає парадоксально щирим. 

Головну роль у «Скупому» виконує легендарний український актор Олексій Вертинський
Головну роль у «Скупому» виконує легендарний український актор Олексій Вертинський
фото: Молодий театр/Facebook

Режисер ставить глядачеві незручне питання: чи справді розв’язка цієї історії благополучна? А може, загальна ідилія – лише сон, казкова поступка нашому бажанню побачити щасливий фінал? 

Класична комедія «Скупий» в інтерпретації французького режисера Крістофа Галіота на сцені Молодого театру
фото: Молодий театр/Facebook

Проєкт здійснюється за підтримки Французького інституту в Україні. 

Коли: 11 квітня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Нагадаємо, 22 березня на камерній сцені Молодого театру відбулася прем’єра вистави «Жити, не очікуючи смерті» за п’єсою Джона Маррелла. Це зворушлива й іронічна розповідь про останнє літо життя легенди світової сцени – французької акторки Сари Бернар. Сюжет розгортається на узбережжі Середземного моря, де хвора, утім сповнена внутрішньої сили акторка разом зі своїм багаторічним компаньйоном Піту реконструює історію власної слави, сповнену іронії та гіркої самотності. Спогади про тріумфи, блискучі ролі та бурхливе особисте життя переплітаються з теперішнім – тихим, крихким існуванням, наповненим внутрішньою гідністю.

Читайте також:

Читайте також

Народився Олексій Богданович 23 березня 1963 року
Легендарний актор театру Франка Олексій Богданович святкує день народження
23 березня, 07:53
Понівечена меморіальна табличка на будинку, де жив захисник
На Оболоні чоловік понівечив пам’ятну дошку захиснику через сварку з донькою героя
10 березня, 16:11
Предстоятель УПЦ КП відійшов у вічність після важкої хвороби
Стало відоме місце поховання Патріарха Філарета
20 березня, 20:58
Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події
Поліція Києва перевіряє заяву ветерана про побиття у ТЦК Шевченківського району
20 березня, 16:07
Засідання Київського апеляційного суду, під час якого розглядають апеляцію на вирок Артема Косова, засудженого до довічного через вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Київ, 25 березня 2026 року
Вбивство на фунікулері у Києві: апеляційний суд залишив Косову довічне
25 березня, 16:28
Фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» під час запуску нової модульної котельні у Пущі-Водиці
Підготовка Києва до наступної зими: які заходи з енергостійкості вже розпочато
25 березня, 17:15
Українська акторка Лілія Ребрик отримала державну нагороду
Лілія Ребрик стала Заслуженою артисткою України
27 березня, 13:44
Під червоним корпусом Університету Шевченка студенти влаштували мітинг
Біля Університету Шевченка акція протесту проти ректора: що вимагають і що каже ректор
1 квiтня, 12:40
Весна – піковий період агресивності кліщів
Сезон кліщів почався: як безпечно видалити паразита та що робити після укусу
2 квiтня, 08:50

Новини

Як киянам безкоштовно перевіритися на рак: перелік доступних обстежень та умови
Як киянам безкоштовно перевіритися на рак: перелік доступних обстежень та умови
Вертинський у ролі Гарпагона: Молодий театр покаже прем'єру комедії «Скупий»
Вертинський у ролі Гарпагона: Молодий театр покаже прем’єру комедії «Скупий»
Кличко анонсував підвищення вартості проїзду в громадському транспорті
Кличко анонсував підвищення вартості проїзду в громадському транспорті
Негода в Києві. Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Негода в Києві. Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Обмеження руху на трасі Київ-Чоп: на якій ділянці та як довго триватиме ремонт
Обмеження руху на трасі Київ-Чоп: на якій ділянці та як довго триватиме ремонт
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира біля ринку «Троєщина» за 6 тис. грн
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира біля ринку «Троєщина» за 6 тис. грн

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
