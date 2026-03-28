Сумщина: 20-річна дівчина загинула, закривши собою меншу сестру

glavcom.ua
Іванна Гончар
20-річна Даша закрила собою меншу сестричку та цим врятувала її, однак за життя дитини наразі боряться лікарні
фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Сьогодні, 28 березня, російський снаряд влучив у житловий будинок на Сумщині. Від ворожого удару загинула 20-річна Даша Сергієнко. Її молодша сестра – шестирічна Євгенія перебуває у лікарні у тяжкому стані. Про це пише паблік «Їх убила Росія», передає «Главком».

Окупанти вдень вдарили по будинку родини Сергієнко в селі Очкине Зноб-Новгородської громади на Сумщині. 20-річна Даша закрила собою меншу сестричку та цим врятувала її, однак за життя дитини наразі боряться лікарні.

Батьки дівчат також отримали поранення.

«Главком» раніше повідомляв, що під час артилерійського обстрілу Шосткинського району снаряд влучив у житловий будинок, забравши життя молодої дівчини та тяжко поранивши дитину.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний терор Росії проти Одеси, назвавши його актом чистого терору проти цивільного життя. Президент підкреслив, що такі атаки є прямим доказом небажання РФ припиняти війну, та закликав міжнародних партнерів не послаблювати тиск на агресора.

Ворог атакував Миколаївщину: вісім поранених, з них сім – діти
Сумщина: 20-річна дівчина загинула, закривши собою меншу сестру
Лінія фронту станом на 28 березня 2026. Зведення Генштабу
У центрі України стався землетрус
Росія атакувала Україну «Кинджалами»
Дев’ять днів по смерті Патріарха Філарета. Який вигляд має його могила

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

