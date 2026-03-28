Сумщина: 20-річна дівчина загинула, закривши собою меншу сестру

20-річна Даша закрила собою меншу сестричку та цим врятувала її, однак за життя дитини наразі боряться лікарні

Батьки дівчат також отримали поранення

Сьогодні, 28 березня, російський снаряд влучив у житловий будинок на Сумщині. Від ворожого удару загинула 20-річна Даша Сергієнко. Її молодша сестра – шестирічна Євгенія перебуває у лікарні у тяжкому стані. Про це пише паблік «Їх убила Росія», передає «Главком».

Окупанти вдень вдарили по будинку родини Сергієнко в селі Очкине Зноб-Новгородської громади на Сумщині. 20-річна Даша закрила собою меншу сестричку та цим врятувала її, однак за життя дитини наразі боряться лікарні.

