Атака на Київ: зросла кількість жертв

У наслідок російської атаки на столицю кількість жертв зросла до чотирьох

Кількість загиблих внаслідок сьогоднішньої масованої повітряної атаки на столицю зросла. Як повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, на одній із локацій рятувальники виявили ще одне тіло загиблого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тимура Тканченка.

«За оперативною інформацією, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки», – повідомив Тимур Ткаченко.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у шести районах міста тривають. Деталі щодо особистостей загиблих та загальної кількості постраждалих уточнюються.

Раніше Ткаченко повідомляв про трьох жертв.

«Попередньо, відомо вже про трьох загиблих внаслідок атаки (у тому числі 12-річна дівчинка)», – розповів Ткаченко.

Нагадаємо, сьогоднішня нічна повітряна атака на Київ призвела до трагічних наслідків у столиці. За останніми даними, підтверджено загибель людини внаслідок влучання уламків у житловий сектор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.