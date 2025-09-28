Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: зросла кількість жертв

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: зросла кількість жертв
Деталі щодо особистостей загиблих та загальної кількості постраждалих уточнюються
фото: ДСНС Києва

У наслідок російської атаки на столицю кількість жертв зросла до чотирьох

Кількість загиблих внаслідок сьогоднішньої масованої повітряної атаки на столицю зросла. Як повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, на одній із локацій рятувальники виявили ще одне тіло загиблого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тимура Тканченка.

«За оперативною інформацією, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки», – повідомив Тимур Ткаченко.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у шести районах міста тривають. Деталі щодо особистостей загиблих та загальної кількості постраждалих уточнюються.

Раніше Ткаченко повідомляв про трьох жертв.

«Попередньо, відомо вже про трьох загиблих внаслідок атаки (у тому числі 12-річна дівчинка)», – розповів Ткаченко.

Нагадаємо, сьогоднішня нічна повітряна атака на Київ призвела до трагічних наслідків у столиці. За останніми даними, підтверджено загибель людини внаслідок влучання уламків у житловий сектор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Читайте також:

Теги: Київ Тимур Ткаченко безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Де у Києві купити продуктові товари 27-28 вересня: адреси ярмарків
Вчора, 07:03
Президент Чехії зробив жорстку заяву про бездіяльність НАТО
Президент Чехії зробив жорстку заяву про бездіяльність НАТО
21 вересня, 05:49
Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися «юристами» та пропонували послуги з chargeback
Поліція заявила про затримання членів міжнародного шахрайського call-центру
19 вересня, 15:10
У Києві відбулась прем’єра масштабної світлової інсталяції «Сила цінностей»
«Батьківщина-мати» перетворилася на арт-інсталяцію (фото)
18 вересня, 21:41
Російська Федерація могла готуватися до нападу на Польщу протягом місяців
Готувалися впродовж місяців. ISW назвав мету атаки російських дронів на Польщу
11 вересня, 09:49
Президент Трамп і його адміністрація уважно відстежують повідомлення з Польщі
Атака на Польщу: Трамп і Навроцький проведуть переговори
10 вересня, 17:07
Обмеження руху діятимуть з 8:00 до 17:00
Обмеження руху у Дарницькому районі 5 вересня: де складно проїхати
5 вересня, 09:38
Правоохоронці повернули потерпілій вилучені кошти та продовжують проводити всі необхідні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину
Афера з «російськими ліками»: поліція повернула майже 1 млн грн пенсіонерці, які вона віддала шахраям
3 вересня, 07:34
Фахівці ДСНС продовжуть аварійно-рятувальні роботи у Києві після обстрілу
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки
28 серпня, 10:22

Новини

Рятувальники показали наслідки атаки на Київщину
Рятувальники показали наслідки атаки на Київщину
Атака на Київ: зросла кількість жертв
Атака на Київ: зросла кількість жертв
У Києві повітряна тривога тривала шість годин 46 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала шість годин 46 хвилин
Росіяни атакували столицю у майже 20 локаціях – Кличко
Росіяни атакували столицю у майже 20 локаціях – Кличко
Атака на Київ: в Солом’янському районі деблоковано тіло
Атака на Київ: в Солом’янському районі деблоковано тіло
Київ атакують безпілотники та ракети, є постраждалі, руйнування будинку
Київ атакують безпілотники та ракети, є постраждалі, руйнування будинку

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua